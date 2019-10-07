Пакет з децентралізації буде ухвалений не раніше лютого, - Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що проект нового адміністративно-територіального устрою України буде прийнятий не раніше лютого 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Корнієнка, закон не може бути прийнятий поки не будуть внесені зміни до Конституції України.

"Там буде певна стадійність. Вона викликана процесом внесення змін до Конституції. Ми не можемо їх прийняти раніше лютого. До внесення змін в Основний закон юридично ми не можемо подавати в Раду законопроекти, в яких прописано інший адміністративно-територіальний устрій, префекти. Але комунікаційно ми будемо працювати", - сказав він.

Також Корнієнко зазначив, що згідно дорожньої карти щодо децентралізації, до кінця листопада парламентарі планують вийти на проект нового адміністративно-територіального устрою і почати обговорювати його з суспільством.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий адмінтерустрій України планують поширювати на Крим і Донбас.

Також РБК-Україна повідомляло, що парламентарії не мають концепції нового закону про особливий статус Донбасу. З відповідним законопроектом в Раду поки ніхто не звертався.