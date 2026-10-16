Пакет на 50 миллиардов. Какие шаги нужны Украине для перезапуска экономики в условиях войны

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Украинская экономика оказалась в опасной точке расхождения между потреблением, которое растет благодаря импорту и помощи, и промышленным производством, продолжающим падать. Без срочного объединения бюджетных ресурсов, банковского капитала и международной поддержки государство рискует потерять свой производственный базис.

В эксклюзивной колонке для РБК-Украина бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин анализирует, какой сценарий позволит сохранить устойчивость и сформировать основу для послевоенного восстановления.

Главное:

Производство против потребления : реальный ВВП растет символично, а дефицит торговли достиг 46,3 млрд долларов.

Энергетический приоритет : каждая инвестированная гривна должна измеряться часами бесперебойной работы бизнеса.

Пакет для промышленности : предлагается выделить 50 млрд гривен на энергостойкость, гарантии рисков и подготовку кадров.

Длинные деньги: необходимо расширение механизмов страхования военных рисков и кредитной поддержки при участии международных доноров.

Макроэкономический обзор по состоянию на середину октября 2026 года показывает опасное расхождение между потреблением и производством. По приведенной оценке Минэкономики:

реальный ВВП за январь-август вырос всего на 0,2%;

промышленное производство за этот период сократилось на 1%;

розничный товарооборот увеличился на 8,8%;

валовое накопление основного капитала в первом полугодии уменьшилось на 0,3%.

Это показатели разных периодов и разных частей экономики. Но вместе они указывают на слабость восстановления ее производственной базы.

Розничная торговля также создает добавленную стоимость, а потребление поддерживает занятость. Тем не менее оно не заменяет инвестиций в мощности, а когда внутреннее предложение ограничено, часть дополнительного спроса удовлетворяется импортом.

В обзоре оперативных таможенных данных за девять месяцев импорт товаров вырос на 26,9%, экспорт уменьшился на 0,1%, а товарный дефицит достиг 46,3 млрд долларов. Не весь этот импорт является потребительским: оборудование, энергоносители и оборонные компоненты поддерживают именно выживание страны. Проблема заключается в недостаточной способности зарабатывать валюту собственным производством.

Накопленные потери делают медленный рост особенно опасным. Если последовательно применить годовые изменения ВВП за 2022-2025 годы, получим примерно 78,9% уровня 2021 года. При неизменном росте на 2% ежегодно возвращение к этой базе длилось бы около двенадцати лет, при 4% – около шести.

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Это условный расчет без новых разрушений, а не прогноз. Он показывает цену потери времени. К тому же – возвращение к довоенному объему еще не означало бы преодоление отставания от европейских соседей.

Первопричина истощения экономики – российская агрессия. Поэтому ни одна процентная ставка не компенсирует уничтоженной электростанции, потери работников или удара по логистике.

Но экономическая политика определяет, сможет ли предприятие пережить эти потери и восстановиться. Именно эту способность надо сделать главным критерием ее результативности.

Энергетическая устойчивость как экономический приоритет

По совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН RDNA5, потребности восстановления на конец 2025 года составляли почти 588 млрд долларов на десять лет. Из них только для энергетики – около 91 млрд долларов.

Эти суммы характеризуют масштаб потребностей и не являются уже выделенным финансированием. Они также не охватывают последующих разрушений 2026 года. А с учетом разрушений последних месяцев потребности на восстановление могут возрасти втрое.

При таких условиях самый первый инвестиционный критерий – сколько часов работы предприятий, больниц и коммунальных систем обеспечивает потраченная гривна. Нужно совместить восстановление крупных энергетических объектов с распределенной генерацией, накопителями, когенерацией, резервными сетями и мерами энергоэффективности.

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Конкретное решение должно соответствовать местной нагрузке, доступности топлива и возможностям обслуживания, потому что самого приобретения генератора недостаточно.

Начинать не нужно с нуля. По сообщению НБУ, на конец сентября банки уже начали финансирование энергетических проектов бизнеса и населения в целом на 68,7 млрд гривен.

Эта сумма не тождественна стоимости уже введенных мощностей. И именно поэтому правительственным и местным администрациям стоит обеспечить проверенные сроки присоединения, источники топлива, ответственных операторов и финансирование ремонта.

Восстановление предложения энергии имеет и антиинфляционный эффект. Меньшие расходы на аварийное питание и простуи сдерживают себестоимость продукции.

Однако инвестиции требуют времени. Поэтому они дополняют монетарную политику, а не устраняют потребность в ней.

Социальную поддержку целесообразно направлять прежде всего домохозяйствам, которые не могут оплатить базовые услуги. Ее бюджетную стоимость следует показывать открыто.

Кредит должен покрывать инвестиционные потребности

Общий объем банковского кредитования оценен примерно в 15% ВВП, работающих гривневых кредитов – в 11%. Это разные показатели, и их нельзя подменять друг другом и даже быстрый процентный рост портфеля с низкой базы еще не доказывает, что предприятия получили достаточно длинных средств для модернизации.

В то же время утверждение, что кредитование в целом падает в реальном измерении, тоже нуждается в проверке. Промышленный индекс цен не является универсальным дефлятором кредитов всем отраслям.

Высокие ставки увеличивают финансовые расходы и могут откладывать окупаемые инвестиции. В то же время резкое удешевление гривны как ресурса без укрепления доверия способно усилить спрос на валюту. Поэтому нужны прозрачные условия постепенного смягчения монетарной политики и оценка ее влияния на производство.

Правительство и НБУ должны согласовывать макроэкономические предположения и обмениваться оценками рисков, сохраняя независимость решений центрального банка. Такой подход согласуется с ударением МВФ на зависимости монетарных решений от данных и осторожности валютной либерализации.

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Ждать снижения всех ставок для начала инвестиций страна не может. Самое сложное препятствие для заемщика – перспектива остаться с кредитом после уничтожения приобретенного оборудования.

Здесь нужны страхование, частичные кредитные гарантии и участие доноров в покрытии проверенных военных потерь. Банк должен сохранять часть риска, чтобы иметь стимул оценивать жизнеспособность проекта, а государство – устанавливать лимиты своей ответственности и учитывать возможные выплаты в бюджетном планировании.

Практические механизмы уже существуют. ЕБРР, ЕС и Aon расширяют механизм страхования военных рисков URGF со 110 млн евро до 150 млн евро, в частности для товаров на временном хранении и активов, связанных с газом.

Отдельный пилот ЕБРР с ПриватБанком и Райффайзен Банком предусматривает частичное облегчение долговых обязательств в случае подтвержденного военного повреждения профинансированных основных средств. Его начальные ассигнования составляют вместе 8 млн евро. Это ограниченный пилот, а не универсальное списание кредитов, тем не менее он показывает возможное направление расширения поддержки.

Программу "5-7-9%" целесообразно оценивать по дополнительным инвестициям, которые без нее не состоялись бы. Приоритет – энергетическая устойчивость, переработка, производство для обороны, восстановление предприятий и технологическое обновление.

Поддержка оборотного капитала также нужна, особенно после повреждений, но ее следует отделять от финансирования расширения мощностей. Объем выданных кредитов сам по себе не показывает результата программы.

Валютную устойчивость нужно подкрепить экспортом

Международные резервы по итогам сентября составляли около 47,1 млрд долларов, или четыре месяца будущего импорта. Их сокращение сигнализирует о нагрузке на внешнее финансирование, однако продажу валюты НБУ нельзя автоматически трактовать как безвозвратно потерянные ресурсы: интервенции обеспечивают работу рынка, на котором из-за войны образовался структурный дефицит валюты. Изменение резервов зависит также от помощи, долговых выплат и переоценки активов.

Девальвация не восстановит поврежденный завод. А для предприятий с импортным оборудованием и сырьем – повысит расходы.

В то же время административное удержание курса на произвольно выбранном уровне может требовать все больших интервенций. Поэтому нужны управляемая адаптация курса, понятные валютные правила и осторожное снятие ограничений в соответствии с реальной доступностью внешнего финансирования.

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Производственный ответ должен начинаться с логистики и экспортной способности. Для выхода на европейские рынки нужны также сертификация, испытательные лаборатории и соответствие техническим требованиям и именно такие общие для многих предприятий препятствия государству стоит устранять прежде всего.

Поддержка внутреннего производителя должна опираться на измеримый результат: добавленную стоимость, производительность, сбыт и налоговую отдачу. Закупки для обороны и восстановления могут создавать предсказуемый спрос, если заказы планируются на несколько лет и доступны конкурентным поставщикам и каждая специальная льгота должна иметь срок завершения и оценку эффекта.

Сплошные ограничения импорта рискуют удорожить критические комплектующие и законсервировать неэффективность. Тогда поддержку следует согласовывать с международными обязательствами Украины.

Бюджет должен финансировать способность зарабатывать

Известно, что на конец августа государственный и гарантированный государством долг составлял 9,6 трлн гривен. При этом средневзвешенная ставка внутреннего государственного долга равнялась 13,2%, внешнего – 1,95%.

Эта разница показывает ценность льготного финансирования партнеров. Тем не менее она не является готовой оценкой возможной экономии. Ведь долги отличаются валютами, сроками и условиями, а возможность заменить внутренние заимствования внешними ограничена.

Уменьшать стоимость внутреннего финансирования нужно через снижение инфляционных и валютных рисков, предсказуемый календарь заимствований, расширение круга инвесторов и удлинение сроков долга. Простое установление желаемой доходности ОВГЗ может оставить бюджет без достаточного спроса.

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Для понимания масштаба: снижение ставки на один процентный пункт для одного триллиона гривен нового или рефинансированного долга дает около 10 млрд гривен экономии за полный год. На действующие облигации с фиксированным купоном этот эффект автоматически не распространяется.

Пересмотр расходов должен защищать оборону и критические социальные функции и высвобождать ресурсы из программ, не доказавших результативность, поэтому одновременно следует сокращать налоговые потери через теневые схемы, устранять необоснованные льготы и делать администрирование предсказуемым для добросовестного бизнеса. Разумеется, что ни неопределенные будущие поступления от детенизации, ни ожидаемая экономия на процентах не должны финансировать уже взятые безусловные обязательства.

Как стартовое предложение можно рассмотреть пакет поддержки производства на 50 млрд гривен в течение двенадцати месяцев:

20 млрд на энергетическую устойчивость предприятий и общин;

15 млрд на ограниченное покрытие инвестиционных рисков;

10 млрд на софинансирование модернизации;

5 млрд на подготовку кадров и приспособление рабочих мест.

Это примерно 0,5% прогнозного номинального ВВП 2026 года. Распределение является авторской иллюстрацией масштаба, а не сметой уже подготовленных проектов.

Запускать такой пакет можно только в рамках подтвержденных бюджетных перераспределений и согласованного грантового софинансирования. Полную сумму гарантий нельзя приравнивать к бюджетным расходам на покрытие рисков. Нужны отдельные лимиты обязательств, оценка ожидаемых убытков и сценарий крупных выплат. А масштаб финансирования должен определяться оценкой проектов, а не желаемым показателем кредитного мультипликатора.

Европейские инструменты дают возможность дополнить этот ресурс. Ukraine Investment Framework имеет емкость 9,6 млрд евро гарантий и грантового финансирования и цель мобилизовать до 40 млрд евро инвестиций. Это не свободные средства украинского бюджета: доступ к ним проходит через определенные финансовые учреждения и подготовленные проекты.

Отдельный заем ЕС Ukraine Support Loan на 2026–2027 годы разделяет военную и общую бюджетную поддержку. Правительству нужен единый календарь фактических поступлений по каждому инструменту, чтобы не считать один ресурс дважды.

Украинский сценарий должен быть готовым к ухудшению условий

Первые девяносто дней такой программы стоит посвятить мерам с коротким сроком результата:

завершению готовых энергопроектов;

устранению задержек подключения;

запуску согласованных механизмов страхования и гарантий;

решению проблем с платежами государства бизнесу.

Кабинет министров должен определить ответственных исполнителей и источник средств для каждого решения. Местная власть должна обеспечить готовность площадок и инфраструктуры.

В течение следующего года акцент следует перенести на модернизацию производства, экспортные контракты, подготовку работников и улучшение выполнения договоров. Защита собственности, прозрачный отбор получателей поддержки и действенное обжалование решений власти – практические условия инвестиций.

Задержки реформ могут стоить и внешнего финансирования. МВФ в июльском обзоре прямо указал на ослабление темпа структурных изменений.

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План должен иметь заранее определенные действия на случай задержки помощи, новых разрушений или ухудшения экспорта. При усилении рисков приоритет получают оборона, базовые услуги, ремонт критических объектов и сохранение жизнеспособных предприятий. Расширение программ происходит после подтверждения ресурса.

При улучшении безопасности и финансирования можно ускорять модернизацию и осторожно смягчать ограничения. Дату окончания войны не следует делать условием, без которого вся программа теряет смысл.

Квартальная оценка должна показывать часы простоев, фактически введенные мощности, новые инвестиционные кредиты, частное софинансирование, экспортные поступления и занятость после завершения обучения. Рядом нужно публиковать бюджетную стоимость поддержки, возможные гарантийные выплаты и результаты независимой проверки. Программы, не дающие ожидаемого эффекта, должны меняться или завершаться.

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Украина уже продемонстрировала способность поддерживать работу государства в условиях длительной войны. Следующая задача – сохранить и расширить производственную базу, из которой финансируются оборона и общественные потребности.

Международная помощь остается необходимой. Ее долгосрочный результат зависит от того, сколько предприятий благодаря ей возобновят работу, сколько людей будут иметь продуктивную занятость и насколько вырастет способность страны зарабатывать собственные доходы. Именно так выживание экономики может стать основой ее восстановления.