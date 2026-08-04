Экономика Украины вернулась к росту: Госстат обнародовал новые данные по ВВП

После снижения в начале года экономика Украины вновь вышла в плюс. По данным Госстата, во втором квартале 2026 года реальный ВВП показал рост как по сравнению с прошлым годом, так и относительно предыдущего квартала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной службы статистики.

Экономика вернулась к росту

Реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2026 года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным ведомства, с учетом сезонного фактора ВВП во втором квартале вырос на 0,4% по сравнению с первым кварталом текущего года.

В годовом измерении показатель также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 0,6%.

Что изменилось

Новые данные свидетельствуют о восстановлении экономического роста после снижения, зафиксированного в начале года.

Так, в первом квартале 2026 года реальный ВВП Украины сократился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2025 года украинская экономика выросла на 1,8%. Для сравнения, в 2024 году рост ВВП составил 2,9%, в 2023 году — 5,5%, тогда как в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России экономика Украины сократилась на 28,8%.

Прогноз НБУ

В конце июля Национальный банк Украины улучшил прогноз роста реального ВВП на 2026 год с 1,3% до 1,8%.

В регуляторе объяснили пересмотр ожиданий прогнозируемым увеличением объемов внешнего финансирования, которое должно поддержать внутреннее производство, прежде всего предприятия оборонно-промышленного комплекса.