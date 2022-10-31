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Падение сбитой российской ракеты в Молдове: нарушения воздушного пространства не обнаружили

Фото: в Молодежь не выявили нарушения воздушного пространства из-за падения российской ракеты (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Елизавета Драбкина

Системы воздушного наблюдения Молдавии не зафиксировали незаконных полетов в воздушном пространстве страны из-за падения российской ракеты, сбитой украинской системой ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Молдовы.

Отмечается, что обломки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой поверхности отражения.

Инженеры Национальной армии Молдовы едут на место для обследования территории.

Кроме того, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил сбитие вражеской ракеты на границе с Молдовой.

"Была применена против нее (российской ракеты - ред.) ракету (ПВО - ред.) и очевидно, что обломки могли попасть на территорию Молдовы. Но это можно будет увидеть, когда местные власти найдут те обломки ракеты, которые там есть", - сказал он.

Игнат подчеркнул, что воздушные силы отработали по воздушной цели, которая залетела на территорию Украины.

Напомним, сегодня в городе Наславча упала российская ракета, которую сбила украинская система ПВО. Сообщалось, что РФ осуществила атаку дронов на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча. Дамба не получила повреждений.

В украинском МИД отметили, что ракетные атаки россиян несут прямую угрозу безопасности соседних стран.

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