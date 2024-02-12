Падение обломков и пожар. В ВСУ рассказали о ночной дроновой атаке на юге Украины

Военные отметили, что в зоне своей ответственности сбивали российские ударные дроны в двух областях: Николаевской и Винницкой. В первой были ликвидированы четыре "Шахеда", а в другой - один.

"В результате падения обломков произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта. Возникший пожар оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.

В Силах обороны юга добавили, что никто из людей не пострадал.

Где именно произошел пожар, в сообщении военных не уточняется.

В целом вражескую дроновую атаку на юге страны отражали более 3,5 часа.

Ночной удар дронами и ракетами по Украине

Минувшим вечером и этой ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и ракетным вооружением различного типа.

Поздним вечером 11 ноября под удар дронов попал Павлоград Днепропетровской области. Как рассказал уже утром глава ОВА Сергей Лысак, в результате на энергетическом объекте возник пожар, который уже потушили. Без света в Павлоградском районе остаются почти 30 тысяч абонентов, а без воды в Терновке - 10 тысяч.

В Харькове также вечером в воскресенье сообщали о взрывах. Впоследствии местные власти заявили, что по Люботину Харьковского района были нанесены ракетные удары, предварительно из комплекса С-300. Сообщалось о поврежденных фасадах нежилых построек.

Утром в командовании Воздушных сил рассказали, что в целом российские захватчики атаковали Украину в ночь на 12 февраля 17 "Шахедами", управляемой авиационной ракетой Х-59 и зенитными управляемыми ракетами С-300. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 14 дронов-камикадзе и Х-59 врага.