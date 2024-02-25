Самое дешевое жилье. За сколько можно купить бюджетную квартиру в Одессе

Одесса всегда привлекала внимание как город, где можно осуществить мечту о собственном жилье. Однако в последние два года рынок недвижимости в городе уже не такой активный. Война оказывает влияние на интерес к покупке квартир в этом городе. А из-за снижения спроса цены на жилье ниже, чем до широкомасштабной войны.

Сколько стоят квартиры в Одессе

В Одессе на цены всегда оказывала влияние и продолжает влиять сезонность. Как правило, зимой спрос на аренду квартир редко переживает всплеск. Спрос в холодное время года обычно ниже летом, говорит в комментарии РБК-Украина специалист по продаже квартир в Одессе, член ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Внученко.

Из-за постоянного риска обстрелов и оттока части населения во время острой фазы войны в 2022 году цены на жилье в Одессе пошли на убыль. Ранее Одесса была в безоговорочных лидерах среди других городов по покупке жилья рядом с Киевом. Однако из-за реалий войны по количеству соглашений в начале прошлого года были другие города: Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Киев. Убыль спроса способствует снижению стоимости жилья в Одессе. Приобрести квартиру можно дешевле, чем раньше.

Примерная стоимость однокомнатных квартир по районам:

Черемушки – от 10 тысяч долларов;

Приморский – от 20 тысяч долларов (средняя цена обычно выше);

Киевский – от 10 тысяч;

Молдаванка – от 10 до 100 тысяч;

Большой фонтан – от 21 до 320 тысяч (район находится в курортной зоне у моря);

Аркадия – от 17 до 485 тысяч;

Пересыпь – от 10 до 57 тысяч;

Чубаевка – от 16 до 100 тысяч;

Сахалинчик – от 19 до 107 тысяч;

Черноморка – от 13 до 70 тысяч.

Как выглядят самые дешевые квартиры в Одессе

Бюджетное жилье можно приобрести, если вложить деньги на этапе строительства жилых комплексов.

К примеру, квартира за 10 800 долларов продается в ЖК "Пятая Жемчужина" по улице Жемчужная, 3. У этого комплекса всего три дома, каждый из них – в процессе строительства.

Фото: Продажа 1-комнатной квартиры 22 кв. м по ул. Жемчужная 3 (dom.ria.com)

Однокомнатная квартира площадью 22 квадратных метра расположена на 3 этаже. Владельцам обещают жилье с панорамными окнами. В квартире еще предстоит провести основные ремонтные работы, что повлечет за собой вложение дополнительных средств.

На территории ЖК будут закрытый двор, свободная парковка, детская площадка, зона отдыха (столы, мангалы), спортивная площадка, продуктовый магазин, парикмахерская, салон красоты, медпункт, частную клинику, кафе, бар, ресторан, банк, магазины промтоваров, указывают в объявлении.

Следующая одна из самых дешевых квартир стоит 12 990 долларов и находится в доме на проспекте Свободы. Смарт-квартира площадью 14 квадратных метров находится на 2 этаже монолитно-кирпичного дома. В отличие от первой квартиры, сюда теоретически можно сразу заселяться.

Состояние квартиры оценивается как удовлетворительное, хотя при просмотре фотографий заметно, что здесь можно произвести замену напольного покрытия, и произвести косметический ремонт. Не исключено, что также необходимо произвести замену сантехнического оборудования.

Фото: Продажа 1-комнатной квартиры площадью 14 кв. м по просп. Свободы (dom.ria.com)

“Смарт-квартира находится в жилом комплексе в 5 минутах от моря. Квартира находится на 2 этаже, расположена в тихом районе с хорошей транспортной развязкой. Рядом с домом – паркинг, стадион. Вся территория закрытая, с камерами наблюдения", – описывают предложение в объявлении.

Добавляют, что торг уместен: квартиру на практике можно купить даже дешевле объявленной стоимости.

Рекомендуем подходить к выбору квартир ответственно и тщательно проверять все имеющиеся документы. Кроме того, важно провести тщательный осмотр состояния жилого помещения, поскольку иногда реальное состояние квартиры может отличаться от описания, которое предоставляется в рекламных объявлениях.