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Падение режима Путина не будет означать завершение войны в Украине, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине не ожидают завершения войны в случае падения режима президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Я не связываю падение режима Путина с концом войны. Режим точно закончится. Когда? Это решает российский народ", – заявил президент.

По его словам, вместо Путина придет другой человек, однако вопросы философии режима и отношения к Украине.

"Если они не изменят доктрину, то не важно, кто будет вместо него, молодой человек, стар и так далее. Вопрос в том, чтобы человек перевернул свой мозг, хотел жить в мире, относился к соседям с уважением", - заявил Зеленский.

Президент сказал, что уже не ожидает переворота в уме и политике Путина, поэтому считает необходимым становиться мощными на поле боя.

"Сегодняшний режим в России понимает только силу", - добавил Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, на котором обсудили реакцию на мобилизацию и "референдумы".

Также Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине.

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