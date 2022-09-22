Падение режима Путина не будет означать завершение войны в Украине, - Зеленский

"Я не связываю падение режима Путина с концом войны. Режим точно закончится. Когда? Это решает российский народ", – заявил президент.

По его словам, вместо Путина придет другой человек, однако вопросы философии режима и отношения к Украине.

"Если они не изменят доктрину, то не важно, кто будет вместо него, молодой человек, стар и так далее. Вопрос в том, чтобы человек перевернул свой мозг, хотел жить в мире, относился к соседям с уважением", - заявил Зеленский.

Президент сказал, что уже не ожидает переворота в уме и политике Путина, поэтому считает необходимым становиться мощными на поле боя.

"Сегодняшний режим в России понимает только силу", - добавил Зеленский.