Падение ракеты в Молдове: полиция возбудила уголовное дело

Пограничная полиция Молдовы возбудила уголовное дело после того, как на севере страны упала ракета.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker, об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Молдовы.
"Пограничная полиция завела уголовное дело, которое, в соответствии с законом, передадут в прокуратуру", - сказано в сообщении ведомства.
При этом прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам продолжает расследовать уголовное дело, которое открыли из-за российских ракет, пересекших воздушное пространство страны 10 октября.
Напомним, 5 декабря стало известно, что во время российского массированного удара по Украине на территории Молдовы возле города Бричаны упала ракета.
Позже секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что упавшая ракета точно имеет отношение к Российской Федерации.
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