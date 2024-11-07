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В сети написали о падении лифта в Киеве: появилась официальная реакция

Фото: Киев (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, 7 ноября, в сети появилась информация о якобы обрыве лифта в одной из многоэтажек Киева. Эта информация оказалась фейковой, однако спасателям все равно пришлось приехать по этому адресу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Речь шла о якобы обрыве лифта в многоэтажке на улице Анны Ахматовой. Это вызвало волну беспокойства среди жителей.

Однако в КГГА опровергли это.

По официальной информации спасателей, инцидент не касался падения лифта, а был связан с возгоранием на первом этаже в приямку лифтовой шахты.

Отмечается, что площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр, и его оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за окурка и мусора.

В КГГА также сообщили, что пострадавших нет, а после тушения пожара специалисты уже работали над очисткой места инцидента.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что недавно в Киеве несколько станций синей ветки метро были закрыты на вход. Это связано с тем, что на одной из них пассажир упал на пути.

Кроме того, на днях в Киеве частично ограничивали движение автотранспорта на одной и центральных улиц, а именно - на Крещатике . О причинах читайте в нашем материале.

Также напомним, что в столице продолжает действовать одно из ограничений водителей. Ранее мы уже сообщали о том, что почти до конца ноября движение по Броварскому проспекту в направлении Броваров будет частично ограничено. Это связано с плановыми аварийными работами, которые начались в конце прошлого месяца, а именно в субботу 26 октября.

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Киев