Прекратили печатать гривну: НБУ назвал причину улучшения ситуации на валютном рынке

В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны со стороны Национального банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (март 2023 года).

Как отмечается в обзоре, в феврале предложение иностранной валюты подпитывалось как сезонным увеличением ее продаж преимущественно предприятиями АПК для подготовки к проведению посевной кампании, так и насыщением рынка наличной иностранной валютой, в частности за счет уменьшения спроса благодаря возможности покупки безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит. "Кроме того, на валютный рынок продолжало положительно влиять отсутствие монетизации дефицита бюджета", - отмечают в НБУ.