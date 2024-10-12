Стародубцева с неудачными тай-брейками вылетела на старте квалификации Ningbo Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Ningbo Open , квалификация, 1-й раунд

Стародубцева – Ю – 0:2 (6:7, 6:7)

Первый сет соперницы начали с обмена брейками, а вперед вырвалась украинка (3:1). Впрочем, китайская теннисистка сумела выровнять положение и вскоре даже повела (5:3). В конце концов, с еще одной взятой подачей Ю Стародубцева сумела перевести партию в тай-брейк.

Там оппонентки шли фактически нога в ногу. Под занавес дополнительного гейма представительница Украины не реализовала два сетбола. В свою очередь более опытная китаянка своим шансом воспользовалась и повела по сетам.

Вторая партия обернулась зеркальным сценарием. Теперь Ю получила стратегическое преимущество в начале (3:1), а затем оказалась в роли догоняющей (4:5). Но и в этот раз соперницам пришлось играть тай-брейк. Стародубцева провалила старт (0:3), дальше сумела навязать конкуренцию, но все же уступила.

Неудачи в Ухане и Нинбо ухудшат положение украинской теннисистки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). После сенсационного взлета в первую сотню она потеряет минимум 11 ступенек. Проекционная позиция Стародубцевой – 90-е место.