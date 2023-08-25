Падение экономики Китая повлечет за собой глобальные последствия, - Минфин США

"Вы видите, что китайская экономика демонстрирует падение, которое имеет глобальные последствия. Благодаря принятым нами решениям США, вероятно, лучше всего подготовлены к тому, чтобы справиться с препятствиями, которые это падение создало", — заявил Адейемо.

Он также подчеркнул, что в Минфине США беспокоятся о других странах, которые зависят от китайской экономики – в развивающемся мире, в Азии, а также о европейской экономике.

Американский чиновник также отметил, что ситуация в Китае отчасти является результатом политического выбора, сделанного Пекином для борьбы с Covid-19.

Адейемо сказал, что экономический импульс в США усиливается за счет постоянных инвестиций в рамках Плана спасения Америки на 2021 год, включая финансирование племенных правительств и других малообеспеченных сообществ, а также законодательства по развитию инфраструктуры, производства полупроводников и стимулов для экологически чистой энергии.

"Мы собираемся продолжать следить за тем, что в Китае происходит, но наша цель на самом деле состоит в том, чтобы убедиться, что мы предпримем все верные шаги, чтобы гарантировать рост американской экономики, несмотря на встречные ветры", — сказал Адейемо.

Отношения США и Китая

В начале этого года отношения между двумя странами находились на самом низком за десятилетие уровне. Однако летом страны начали проводить встречи на самом высоком уровне, чтобы наладить коммуникацию. Так, КНР посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министер финансов США Джанет Йеллен.

Позже стало известно, что страны планируют с сентября увеличить количество авиарейсов между ними вдвое.

Также стало известно, что в конце августа Китай посетит министр торговли США Джина Раймондо. Сообщается, что она проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками.