Після падіння снаряда в Святошинському районі Києва 200 осіб евакуювали і 2 госпіталізували

У неділю, 20 березня, у Святошинському районі Києва уламки російського снаряда впали поруч з багатоквартирними житловими будинками. Постраждали шестеро людей, двоє з них госпіталізовані. Також рятувальники евакуювали 200 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Значні пошкодження отримали два будинки, ще в 6 навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, пошкоджено приміщення двох шкіл і двох дитячих садків", - йдеться в повідомленні.
У Святошинському районі Києва впав ворожий снаряд (фото: КМДА, Олексій Самсонов)
Міська влада нагадує киянам про необхідність бути обережними. При сигналах повітряної тривоги людям радять спускатися в укриття і дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі з 20:00 до 07:00.
У КМДА також додали, що попри постійні напади окупанта, місто продовжує жити. В умовах воєнного стану працюють медустанови, вся столична інфраструктура, комунальні служби та громадський транспорт.
Нагадаємо, ввечері 20 березня в Києві прогриміло кілька вибухів після чого в Подільському районі почалася пожежа. Постраждали кілька житлових будинків і територія торгового центру.
Ми також писали про те, що на складах у Святошинському районі Києва сталася масштабна пожежа після обстрілу окупантів.
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