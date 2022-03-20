При падінні військового літака США в Норвегії загинуло четверо американських військових

Збройні сили Норвегії офіційно підтвердили, що при падінні американського літака MV-22b Osprey всі члени екіпажу загинули. Всього на борту машини знаходилося чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Раніше повідомлялося, що літак V-22B Osprey, що належить морській піхоті США, зазнав аварії на півночі Норвегії. Військовий борт брав участь у навчаннях НАТО Cold Response з відпрацювання захисту норвезької території. У маневрах Cold Response беруть участь 30 тисяч військовослужбовців з 27 країн.
У навчаннях задіяні також близько 200 літаків і 50 кораблів. Навчання повинні тривати до 1 квітня. Норвезькі військові заявили, що авіакатастрофа літака не вплине на хід масштабних навчань.
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