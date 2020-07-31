Падіння зарплат та зростання безробіття: НБУ спрогнозував наслідки кризи

Національний банк погіршив прогноз безробіття в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 10%. Раніше прогнозувалося, що безробіття складе 9,5%.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за липень.

Як зазначається у звіті, обсяги приватного споживання в поточному році скоротяться на 6%. Карантинні обмеження всередині країни та світова криза призвели до згортання діяльності в багатьох секторах економіки разом з економією на заробітних платах або скороченням попиту на робочу силу.

"Відповідно у II кварталі рівень безробіття досяг свого піку, а реальні заробітні плати за рік в цілому знизяться навіть в умовах низької інфляції. Це спричинить зниження споживчих витрат населення", - йдеться в огляді.

Зі скасуванням основних карантинних обмежень економіка України зможе скористатися стимулами від пом’якшення монетарної та фіскальної політики, які стануть одним із факторів виходу економіки з кризи та зростання споживчої активності, зазначили в НБУ.

Згідно з прогнозом, у 2021 році приватне споживання (+6%) стане основним драйвером зростання ВВП. Головним фактором буде відновлення росту реальних доходів населення та покращення споживчих настроїв на тлі м’яких монетарних умов. У 2022 році темпи зростання як заробітних плат, так і приватного споживання частково уповільняться, проте залишаться визначальними для росту ВВП.

Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 6,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні НБУ констатував кінець трирічного циклу зростання доходів українців.