Падіння у будівництві за перший місяць кризи перевищило 10%

Фото: будівництво (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рекордне зростання минулого року змінився різким падінням

Обсяги будівництва у березні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилися на 11,6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, в січні-березні падіння в будівельній галузі склало 5,5%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-грудні 2019 року склав 26,1 млрд грн.

Нове будівництво становить 46,7% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 25,8%, реконструкція і технічне переоснащення 27,5%.

Нагадаємо, будівельна галузь в 2019 році показала рекордне зростання: обсяги будівництва зросли на 23,6% (за уточненими даними).

Зазначимо, обсяги промислового виробництва у березні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. За січень-березень 2020 порівняно з січнем-березнем минулого року промвиробництво скоротилося на 5,1%.

Національний банк України (НБУ) оцінює падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2020 року на рівні 0,5%.