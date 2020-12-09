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У Тернопільській області розбився літак, є жертва

Тернопільська область, Середа 09 грудня 2020 19:12
У Тернопільській області розбився літак, є жертва
Фото: місце катастрофи літака (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Тернопільській області розбився біплан. В результаті події загинула одна людина.

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, повідомлення про падіння літака біля села Золота Слобода надійшло близько 17:00. Місцеві жителі побачили, як в полі впав літак.

Прибула на місце слідчо-оперативна група виявила літак з розбитою кабіною і відірваним мотором, а поруч - тіло людини.

Поліція продовжує розслідувати обставини аварії.

У неділю повідомлялося, що у Київській області сталося падіння літака. В результаті події постраждали дві людини.

У жовтні РБК-Україна писало, що у Київській області впав мотодельтаплан. В результаті події загинули двоє людей.

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