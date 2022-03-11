Падіння безпілотника в Загребі: немає ознак, що це навмисний акт

"Ви вже знаєте, що це безпілотник... його уламки впали в різних місцях. Ніхто не загинув, і це удача. Найближчим часом профільне міністерство виступить зі зверненням", - заявив меор Загреба Томіслав Томашевич.

За його словами, потрібно дочекатися офіційної інформації про те, звідки летів безпілотник.

"Невідомо поки, куди ще могли впасти уламки. Немає жодних ознак того, що мав місце будь-який намір", - додав він.

Також повідомляється, що на нараді Апарату Ради національної безпеки Хорватії йшлося про те, що безпілотний апарат військового типу увійшов у повітряний простір країни зі сходу на захід, тобто з повітряного простору Угорщини зі швидкістю 700 км/год на висоті 1300 м.