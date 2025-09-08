Падалко, жена Решетника и Витвицкая показали трендовые образы, которые стоит повторить этой осенью

Падалко показала стильный образ на осень

Маричка выбрала черное платье с классическим кроем и длиной миди. Изящный силуэт в сочетании с туфлями на ремешках выглядел сдержанно, но очень стильно.

Такой образ идеально подходит для работы, встреч или вечерних выходов. В повседневном варианте черное платье можно носить со свитером или кардиганом и даже с массивными сапогами, ведь универсальность кроя позволяет экспериментировать.

Маричка Падалко и Соломия Витвицкая на Ukrainian Fashion Week (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Витвицкая показала, как стильно носить галстук

На фото с Маричкой можно увидеть и Соломию, которая сделала ставку на сочетание классики и современного кроя. Она появилась на модном показе в темно-синих широких брюках с подтяжками и объемной белой рубашке, которую дополнила маленькой сумкой-коробочкой и лаковыми туфлями.

Также она добавила к своему образу галстук, который не стала завязывать. Это решение выглядит смело, но при этом элегантно. Подобный "лук" легко адаптировать и в обыденность - стоит лишь заменить туфли на кеды или лоферы.

Жена Решетника покорила эффектным "луком"

Кристина выбрала белый костюм с акцентом на юбку-карандаш с разрезом, соединив его с топом шоколадного оттенка. Светлый жакет, изящные босоножки на тонких ремешках и сумка в тон создали легкий и свежий образ.

В то же время этот вариант легко стилизовать и в повседневной жизни. Достаточно добавить свитер крупной вязки или базовый гольф и выбрать более практичную обувь.

Жена Решетника показала, что носить осенью на работу (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)