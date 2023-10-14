"Пятница тринадцатое" для флота РФ. ВМС раскрыли детали атаки на российские корабли

"Вчера была "пятница тринадцатое" для Черноморского флота РФ... Дважды был поражен патрульный корабль "Павел Державин". Лишь со второго раза он понял, что ему пора уже бежать из нашего Севастополя. Там же подтверждаем поражение буксира "Бур". Его отбуксовывают, у него есть соответствующие повреждения", - сказал спикер.

Плетенчук уточнил, что пока не может раскрыть детали операции и чем были атакованы российские корабли. Также он не предоставил подробной информации о повреждениях. Однако спикер подчеркнул, что корабли РФ были поражены.

СБУ и ВМС атаковали российские корабли

Вчера источники РБК-Украина в Службу безопасности сообщили, что СБУ вместе с ВМС Украины атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" в Крыму. Для этого было использовано экспериментальное вооружение.

Вчера в Севастополе раздались взрывы, а в сети сообщили, что взорвался корабль. Впоследствии стало известно, что речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" - носителе ракет "Калибр".