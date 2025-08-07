Пятая штурмовая бригада получила еще 900 беспилотников от общины Киева, - Кличко

Помощь Силам обороны от общины Киева

Как сообщалось ранее, общая сумма помощи от столичной общины силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн. По инициативе Виталия Кличко, в ближайшее время она должна увеличиться еще на 2 млрд грн.

В частности, уже отправлено бойцам различных бригад почти 35 тысяч БпЛА. До этого мэр Киева Виталий Кличко передал 3 тысячи дронов от общины Киева. Их передали бойцам 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.