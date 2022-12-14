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Пятая команда УПЛ уволила главного тренера

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Александрия, Среда 14 декабря 2022 18:57
Пятая команда УПЛ уволила главного тренера Фото: Юрий Гура (слева) стал безработным (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорцив

Новая тренерская отставка в украинской Премьер-лиге стала неожиданностью. Без наставника команды осталась "Александрия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Юрий Гура потерял должность главного тренера "желто-черных". Во главе александрийцев он отработал полтора сезона.

46-летний украинец стал первым уволенным в зимнюю паузу специалистом. Первый круг чемпионата "Александрия" под руководством Гуры завершила на 5-й строчке. В активе команды 24 очка с отставанием на четыре пункта от идущей четвертой "Зари" и на шесть – от "Динамо".

К тому же "Александрия" провела на два матча меньше конкурентов в борьбе за медали. Боссы "желто-черных" якобы поставили перед Гурой задачу финишировать осенью в топ-3 УПЛ.

По данным "ТаТоТаке", главным претендентом на вакантную должность стал Руслан Ротань. Главный тренер сборной Украины U-21 некоторое время будет совмещать работу с молодежкой и "Александрией".

К слову, одесский "Черноморец" ничьей с "Рухом" закрыл программу первого круга Премьер-лиги.

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