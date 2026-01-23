Пять столпов восстановления Украины: детали плана Еврокомиссии
В ЕС сообщили о существенном продвижении в подготовке масштабного экономического документа, который должен определить параметры послевоенного восстановления и развития Украины при поддержке Европы и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укринформа.
Что заявили в Еврокомиссии о Пакете процветания
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о почти завершенной работе над Пакетом процветания для Украины во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи лидеров ЕС по вопросам трансатлантических отношений, которая состоялась в Брюсселе.
По ее словам, документ уже находится на финальной стадии подготовки и отражает общее видение будущего страны после завершения войны.
"Как вы знаете, гарантии безопасности, которые мы обсуждали, среди прочего, на Парижской встрече 6 января принесли хороший прогресс. И теперь мы ждем ответа России", – сказала фон дер Ляйен.
Соглашение Украины, ЕС и США выходит на финальную стадию
Она также отметила, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами о единой, объединенной системе процветания находится близко к достижению. Реализация инициативы станет возможной после установления режима прекращения огня или достижения мира.
"Похоже, что мы можем усилить процветание Украины, как только будет достигнуто прекращение огня или мира", – допустила глава Еврокомиссии.
Пять ключевых направлений будущего восстановления
По словам фон дер Ляйен, Пакет процветания представляет собой единый документ, сформированный на основе общего видения Украины, США и Европейского союза относительно послевоенного будущего страны.
Документ базируется на оценке потреб, проведенной Всемирным банком, и включает пять ключевых направлений.
Первое предусматривает повышение производительности через реформы, благоприятные для бизнеса, и усиление рыночной конкуренции.
Второй столп касается ускоренной интеграции Украины в единый рынок ЕС путем реформ в ключевых секторах экономики.
Третье направление предполагает значительное увеличение инвестиций. Инвестиционная рамка для Украины уже действует в рамках Украинского фонда ЕС.
Четвертый столп направлен на усиление координации доноров и привлечение частного капитала через Платформу доноров для Украины, которая объединяет страны G7, Еврокомиссию и других партнеров.
Пятый столп связан с фундаментальными реформами, включая укрепление верховенства права, активизацию антикоррупционных усилий и модернизацию государственного управления.
"Это соглашение о рамочной программе процветания является очень важной вехой. Как я уже сказала, мы почти завершили работу. Сейчас мы активно готовим будущее Украины как современной суверенной и свободной страны, и это мощный сигнал нашему храброму соседу и партнеру в трудные времена", – подчеркнула фон дер Ляйен.
Напоминаем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке иранских протестующих и сообщила о подготовке новых ограничительных мер против Ирана в связи с репрессиями внутри страны и содействием войне против Украины.
Отметим, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала депутатов о разработке в ЕС собственной стратегии безопасности, направленной на усиление оборонного потенциала союза и расширение его роли в вопросах глобальной безопасности и обороны.