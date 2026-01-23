ua en ru
Пять столпов восстановления Украины: детали плана Еврокомиссии

ЕС, Пятница 23 января 2026 06:16
Пять столпов восстановления Украины: детали плана Еврокомиссии Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ЕС сообщили о существенном продвижении в подготовке масштабного экономического документа, который должен определить параметры послевоенного восстановления и развития Украины при поддержке Европы и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укринформа.

Что заявили в Еврокомиссии о Пакете процветания

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о почти завершенной работе над Пакетом процветания для Украины во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи лидеров ЕС по вопросам трансатлантических отношений, которая состоялась в Брюсселе.

По ее словам, документ уже находится на финальной стадии подготовки и отражает общее видение будущего страны после завершения войны.

"Как вы знаете, гарантии безопасности, которые мы обсуждали, среди прочего, на Парижской встрече 6 января принесли хороший прогресс. И теперь мы ждем ответа России", – сказала фон дер Ляйен.

Соглашение Украины, ЕС и США выходит на финальную стадию

Она также отметила, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами о единой, объединенной системе процветания находится близко к достижению. Реализация инициативы станет возможной после установления режима прекращения огня или достижения мира.

"Похоже, что мы можем усилить процветание Украины, как только будет достигнуто прекращение огня или мира", – допустила глава Еврокомиссии.

Пять ключевых направлений будущего восстановления

По словам фон дер Ляйен, Пакет процветания представляет собой единый документ, сформированный на основе общего видения Украины, США и Европейского союза относительно послевоенного будущего страны.

Документ базируется на оценке потреб, проведенной Всемирным банком, и включает пять ключевых направлений.

Первое предусматривает повышение производительности через реформы, благоприятные для бизнеса, и усиление рыночной конкуренции.

Второй столп касается ускоренной интеграции Украины в единый рынок ЕС путем реформ в ключевых секторах экономики.

Третье направление предполагает значительное увеличение инвестиций. Инвестиционная рамка для Украины уже действует в рамках Украинского фонда ЕС.

Четвертый столп направлен на усиление координации доноров и привлечение частного капитала через Платформу доноров для Украины, которая объединяет страны G7, Еврокомиссию и других партнеров.

Пятый столп связан с фундаментальными реформами, включая укрепление верховенства права, активизацию антикоррупционных усилий и модернизацию государственного управления.

"Это соглашение о рамочной программе процветания является очень важной вехой. Как я уже сказала, мы почти завершили работу. Сейчас мы активно готовим будущее Украины как современной суверенной и свободной страны, и это мощный сигнал нашему храброму соседу и партнеру в трудные времена", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Напоминаем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке иранских протестующих и сообщила о подготовке новых ограничительных мер против Ирана в связи с репрессиями внутри страны и содействием войне против Украины.

Отметим, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала депутатов о разработке в ЕС собственной стратегии безопасности, направленной на усиление оборонного потенциала союза и расширение его роли в вопросах глобальной безопасности и обороны.

