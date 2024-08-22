Пять направлений. Шмыгаль рассказал, какой будет ветеранская политика Украины

Шмыгаль напомнил, что год назад правительство определило контуры новой ветеранской политики, а уже сейчас воплощает ее в жизнь. Она сконцентрирована на следующих направлениях:

Первое направление

По словам Шмыгаля, первое направление - сервисная инфраструктура для украинских защитников. В частности, это:

введение новых услуг;

диджитализация ветеранских сервисов;

интеграция реестров;

упрощение процедур;

масштабирование так называемых "единых окон" для ветеранов в ЦНАПах.

Главный принцип - удобные и быстрые услуги без бюрократии.

Также в Украине подготовят специалистов, которые будут помогать воинам адаптироваться к мирной жизни. До конца года планируется обучить около 3 тысяч таких специалистов. На это предусмотрено 2,9 млрд гривен.

"Формируем сеть ветеранских пространств. В одной точке ветераны будут получать юридическую, социальную, информационную и другие виды поддержки", - добавил премьер.

Второе направление

Шмыгаль рассказал, что второе направление новой ветеранской политики - условия для экономической активности защитников. Это в первую очередь касается трудоустройства или начала собственного бизнеса.

Уже сегодня ветераны могут получить новую профессию или усовершенствовать знания через Центры профтехобразования Госслужбы занятости, через ваучеры на обучение.

Также для ветеранов предусмотрена помощь на начало собственного бизнеса в рамках программы єРобота.

Третье направление

Премьер отметил, что третье направление - лечение и реабилитация.

"Наша обязанность помочь защитникам и защитницам восстановиться физически и психологически. Ставим амбициозные цели – открыть во всех регионах современные Центры реабилитации для военнослужащих и ветеранов. По образцу того, который сейчас работает в Бородянке Киевской области", - заявил Шмыгаль.

Также сейчас действует услуга по психологической помощи для ветеранов и членов их семей. Также они получают возмещение за плановую стоматологическую помощь. Для них предусмотрено и бесплатное зубопротезирование.

Четвертое направление

Глава украинского правительства добавил, что четвертое направление - доступное жилье для защитников.

В прошлом году 2,6 тысяч ветеранов получили денежные компенсации на покупку жилья. В этом году на это предусмотрели 5,7 млрд гривен.

Также ветераны могут воспользоваться программой єОселя. Ссуда ​​под 7% на 20 лет с минимальным первоначальным взносом.

Пятое направление

Пятое направление, по словам Шмыгаля, - чествование подвига украинских военных.

Одним из проектов является создание Национального военного мемориального кладбища. Для этого уже была определена локация.

"Для государства и нации важно в целом переосмыслить и нормировать культуру мест захоронения наших героев. Помнить, чтить, воспитывать примером героев молодое поколение - таких результатов мы стремимся", - отметил премьер.