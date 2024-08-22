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В Украине появятся две стратегии для ветеранов. Зеленский дал поручение Кабмину

Украина, Четверг 22 августа 2024 18:32
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В Украине появятся две стратегии для ветеранов. Зеленский дал поручение Кабмину Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 22 августа, подписал указ о поддержке ветеранов войны. Благодаря этому в Украине появятся две стратегии в отношении ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на Международном ветеранском форуме и его указ №512/2024.

"Сегодня я своим указом поручил правительству утвердить национальную стратегию ветеранской политики и стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, эти документы отражают все сферы взаимодействия государства и ветерана.

"От начальных шагов возвращения воина к гражданской жизни, к возможности ветерана укреплять жизнь общества, региона, государства", - добавил он.

О чем идет речь в указе президента

Зеленский дал Кабинету министров Украины сразу несколько поручений. Во-первых, безотлагательно утвердить две стратегии:

  • стратегию ветеранской политики на период до 2030 года и план мер по ее реализации;
  • стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года и план мероприятий по ее реализации.

В то же время Зеленский поручил Кабмину принять меры по функционированию ветеранских пространств:

  • обеспечение их территориальной доступности с целью эффективной реинтеграции ветеранов войны в гражданскую жизнь,
  • организации их комплексной реабилитации и адаптации, формирования, укрепления жизнестойкости,
  • предоставление информационно-консультативной,
  • правовой поддержки ветеранам войны, членам их семей.

Кроме того, президент поручил Кабмину безотлагательно проработать вопросы по созданию консультативно-аналитического центра "Единая ветеранская линия". Эта линия должна предоставлять ветеранам войны и членам их семей информационно-консультативную поддержку.

Поручения для ОВА и КГГА

Зеленский поручил ОВА и КГГА принимать меры для поддержки ветеранов войны и членов их семей, а также обеспечения действенной общественной и экономической реинтеграции военнослужащих к гражданской жизни. Речь идет о:

  • создании и эффективном функционировании ветеранских пространств, центров жизнестойкости, центров психического здоровья заведений здравоохранения, обеспечения предоставления качественных услуг, доступных сервисов и надлежащей поддержки;

  • содействии функционированию на базе ветеранских пространств групп самопомощи (групп "равный - равному") в том числе для предупреждения/преодоления негативных последствий войны;

  • мониторинге региональных рынков труда и содействие занятости, реализации возможностей ветеранов войны, в частности их творческого потенциала, и активной вовлеченности в жизнь территориальной общины;

  • повышении коммуникации и взаимодействия с ветеранами и членами их семей, а также создание безбарьерного пространства, улучшение их жизненного благосостояния;

  • выявлении уважения к подвигам и победы ветеранов войны, чествования памяти погибших ветеранов войны, погибших защитников и защитниц Украины.

Заметим, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования, а значит, сегодня, 22 августа.

Напомним, что граждане Украины могут принять участие в проекте перехода украинских ветеранов от военной службы к гражданской жизни.

Каждый желающий может подать заявку на должность помощника ветерана.

Детальнее о том, как стать помощником ветерана и получать за это зарплату, можно узнать в материале РБК-Украина.

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