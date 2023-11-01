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Пять самолетов, 8 вертолетов и почти 23 тысячи оккупантов. Потери РФ за октябрь

Фото: за октябрь 2023 уничтожены почти 23 тысячи оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За октябрь 2023 российская армия потеряла в Украине 22920 военных. Также ВСУ удалось "приземлить" пять самолетов, 8 вертолетов и 425 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника за октябрь 2023 ориентировочно составили:

  • личного состава 22920 человек ликвидировано,
  • танков - 521 ед,
  • боевых бронированных машин - 843 ед,
  • артиллерийских систем - 773 ед,
  • РСЗО - 48 ед,
  • средств ПВО - 26 ед,
  • самолетов - 5 ед,
  • вертолетов - 8 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 425,
  • крылатых ракет – 18,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 741 ед,
  • специальной техники - 86.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на среду, 1 ноября, составили 680 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 301 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 28 БПЛА и 30 ББМ. В частности, на Таврическом направлении ВСУ уничтожили почти 400 оккупантов и 32 единицы военной техники врага.

Отметим, что восемь вертолетов РФ и три самолета удалось уничтожить в течении недели с 16 по 22 октября. Напомним, по данным рейтинга Global Firepower, потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.

 

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Война в Украине