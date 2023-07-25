Пять стран просят ЕС продлить временный запрет на импорт украинского зерна

Пять государств-членов Европейского Союза, граничащих с Украиной, обратились во вторник к Совету ЕС с просьбой о продлении временного запрета на ввоз украинской зерновой продукции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Речь идет о Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. Эти государства просят продлить действующий запрет на импорт четырех видов зерна из Украины после запланированного срока действия 15 сентября, проинформировали в Совете ЕС.
По словам министра сельского хозяйства Испании Луиса Планаса Пучадеса на пресс-конференции в Брюсселе, эти 5 стран хотели бы, чтобы временный запрет ЕС на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла был продлен до конца 2023 года. Чиновник выступал в качестве президента Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.
Европейский союз в мае принял меры для устранения узких мест в логистике и защиты местных фермеров от снижения цен из-за более дешевого зерна, произведенного в Украине.
Как заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, блоку необходимо будет учитывать "новые обстоятельства" при рассмотрении вопроса о продлении, учитывая выход РФ из Черноморской зерновой сделки.
Ранее сообщалось, что Евросоюз готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через "коридоры солидарности" после выхода России из "зернового соглашения".
В России 17 июля официально заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие с черноморских портов.
После этого войска РФ почти ежедневно атакуют юг Украины. В частности, оккупанты обстреливают Одессу и область.
Напомним, что в ночь на 24 июля российские войска атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится недалеко от границы с Румынией.
Министры сельского хозяйства стран Евросоюза обсуждают, как способствовать экспорту украинского зерна на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре.
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