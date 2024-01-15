Пять стран ЕС вновь требуют от Еврокомиссии вернуть пошлины на украинское зерно

По его словам, пять восточных стран входят в число шести государств-членов ЕС, которые способны производить значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им требуется.

"Именно поэтому Брюссель должен принять меры, которые защитят рынки государств-членов, граничащих с Украиной, и в то же время дадут им возможность использовать свой экспортный потенциал. Одним из таких вариантов может стать введение тарифов на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", - заявил Надь.

Он также добавил, что Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия придерживаются общей позиции, направленной на то, чтобы украинский сельскохозяйственный экспорт не оказывал негативного влияния на европейский сельскохозяйственный рынок.

"Поэтому Брюссель также должен обеспечить последовательное применение сельскохозяйственных стандартов ЕС ко всем продуктам, предлагаемым европейским потребителям. Мы призываем Еврокомиссию представить отчет о соответствии производственных стандартов Украины стандартам сельскохозяйственной продукции ЕС", - заявил Надь.

Реакция Украины

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что идея о введении импортных пошлин от министров сельского хозяйства соседей не может не подкупить новизной.



Он добавил, что взвешенную позицию Еврокомиссии по данному вопросу можем получить уже завтра.

"Что-то мне подсказывает, что в решении о продлении беспошлинной и бесквотной торговли ЕС с Украиной до середины 2025 года стремление министров сельского хозяйства 5 соседних стран отражения не найдут", - подчеркнул он в Telegram.

Импорт из Украины

В январе министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт зерна в страну будет действовать, до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

Так, 10 января министр написал письмо еврокомиссару по вопросам торговли, в котором заявил, что "категорически против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

При этом польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский потребовал, чтобы в новом регламенте о либерализации торговли с Украиной до 2025 года были сохранены защитные положения и введены количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара.

Кроме того, Польша подала заявку на обсуждение вопроса продолжения беспошлинной торговли с Украиной на следующей встрече министров сельского хозяйства стран ЕС через неделю в Брюсселе.

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