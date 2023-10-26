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"Пьяные вечеринки" в Киеве: дело передали в суд

Фото: дело о "пьяных вечеринках" в Киеве передали в суд (t.me/press_kobl)
Автор: Иван Носальский

В суд направили обвинительные акты касательно организатора и двух участников "пьяных вечеринок" в Киеве, которые издевались над девушками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру в Telegram.

Правоохранители установили, что подозреваемые приглашали девушек в арендованную квартиру, после чего доводили их до состояния беспомощности и делали фото и видео, в том числе порнографического характера. Отснятый контент они выкладывали в соцсети. 

Организатора вечеринок подозревают в изнасиловании трех потерпевших, одна из которых на момент совершения преступления была неполнолетней, а также в изготовлении и распространении изображений порнографического характера и хулиганстве. 

Одного из участников обвиняют в изготовлении и распространении изображений порнографического характера и хулиганстве. 

Другого участника будут судить за возможное изнасилование одной из потерпевших. 

В прокуратуре отмечают, что досудебное расследование завершили еще в июне этого года, но сторона защиты затянула ознакомление с материалами дела. 

Что предшествовало

Напомним, в начале 2023 года в сети начался скандал после того, как парни из Ивано-Франковска обнародовали в соцсетях фото и видео, на которых они издевались над девушками. 

Позже суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы

 

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