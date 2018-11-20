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У ОЗХЗ проголосували проти всіх запропонованих РФ поправок до проекту бюджету

Новини » Політика    20.11.2018 - 18:03
У ОЗХЗ проголосували проти всіх запропонованих РФ поправок до проекту бюджету
Фото: ОЗХО (flickr.com)

Російсько-іранські пропозиції викликали невдоволення західних країн

Учасники генеральної конференції ОЗХЗ відхилили всі три запропоновані РФ і Іраном поправки до проекту бюджету організації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ОЗХО.

Як повідомляється, жодна з пропозицій про поправки не набрали необхідних для схвалення двох третин голосів, представників, які брали участь у голосуванні делегатів. Голосування проводилося по кожній з трьох поправок окремо.

Російсько-іранські пропозиції викликали невдоволення західних країн. У понеділок на генконференции представники США, Канади та ряду інших країн попередили, що російсько-іранські пропозиції націлені на те, щоб позбавити фінансування атрибутивний механізм ОЗХЗ, який у разі початку роботи буде використовуватися для визначення авторів хіматак.

Нагадаємо, посол Британії в Нідерландах Пітер Вілсон, заявив, що через інцидент з ОЗХЗ проти Росії будуть застосовані нові санкції.

Зазначимо, влада Нідерландів оприлюднила імена висланих з країни росіян, яких Амстердам підозрює в спробі вчинити кібератаку на сервери Організації по забороні хімічної зброї.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що це Олексій Сергійович Моренець 1977 року народження, Євген Михайлович Серебряков 1981 року народження, Олег Михайлович Сотників 1972 року народження і Олексій Валерійович Мінін 1972 року народження.

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