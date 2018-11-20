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В ОЗХО проголосовали против всех предложенных РФ поправок к проекту бюджета

Новости » Политика    20.11.2018 - 18:03
В ОЗХО проголосовали против всех предложенных РФ поправок к проекту бюджета
Фото: ОЗХО (flickr.com)

Российско-иранские предложения вызывали недовольство западных стран

Участники генеральной конференции ОЗХО отклонили все три предложенные РФ и Ираном поправки к проекту бюджета организации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ОЗХО.

Как сообщается, ни одно из предложений о поправках не набрали необходимых для одобрения двух третей голосов участвовавших в голосовании делегатов. Голосование проводилось по каждой из трех поправок по отдельности.

Российско-иранские предложения вызывали недовольство западных стран. В понедельник на генконференции представители США, Канады и ряда других стран предупредили, что российско-иранские предложения нацелены на то, чтобы лишить финансирования атрибутивный механизм ОЗХО, который в случае начала работы будет использоваться для определения авторов химатак.

Напомним, посол Британии в Нидерландах Питер Уилсон, заявил, что из-за инцидента с ОЗХО против России будут применены новые санкции.

Отметим, власти Нидерландов обнародовали имена высланных из страны россиян, которых Амстердам подозревает в попытке совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что это Алексей Сергеевич Моренец 1977 года рождения, Евгений Михайлович Серебряков 1981 года рождения, ​Олег Михайлович Сотников 1972 года рождения и Алексей Валерьевич Минин 1972 года рождения.

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