В ОЗХО проголосовали против всех предложенных РФ поправок к проекту бюджета

Российско-иранские предложения вызывали недовольство западных стран
Участники генеральной конференции ОЗХО отклонили все три предложенные РФ и Ираном поправки к проекту бюджета организации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ОЗХО.
Как сообщается, ни одно из предложений о поправках не набрали необходимых для одобрения двух третей голосов участвовавших в голосовании делегатов. Голосование проводилось по каждой из трех поправок по отдельности.
Российско-иранские предложения вызывали недовольство западных стран. В понедельник на генконференции представители США, Канады и ряда других стран предупредили, что российско-иранские предложения нацелены на то, чтобы лишить финансирования атрибутивный механизм ОЗХО, который в случае начала работы будет использоваться для определения авторов химатак.
Напомним, посол Британии в Нидерландах Питер Уилсон, заявил, что из-за инцидента с ОЗХО против России будут применены новые санкции.
Отметим, власти Нидерландов обнародовали имена высланных из страны россиян, которых Амстердам подозревает в попытке совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия.
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что это Алексей Сергеевич Моренец 1977 года рождения, Евгений Михайлович Серебряков 1981 года рождения, Олег Михайлович Сотников 1972 года рождения и Алексей Валерьевич Минин 1972 года рождения.