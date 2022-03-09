Очікуємо жорстких санкційних рішень від ЄС проти Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Євросоюзу жорстких санкційних рішень проти Росії за її агресію в Україні.

"Вже очікуємо і жорстких рішень від ЄС, санкційних проти Росії за цю війну. Не просто так, не проти звичайних людей, а за цю агресію, про яку її автори ще пошкодують. Це буде, обов'язково", - заявив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що тому в керівництві Росії повинні усвідомити, що США, Великобританію, Євросоюз, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки підтримувати.