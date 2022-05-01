Очікуємо рішення щодо нафтових обмежень, - Зеленський про нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром очікується рішення щодо нафтових обмежень проти Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення Зеленського.
"Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо російської нафти, має бути блокування будь-яких спроб обійти обмеження через продаж так званих нафтових сумішей", - заявив глава держави.
Зеленський також підкреслив, що будь-яка компанія, яка буде продавати і допомагати Росії обійти санкції, також повинна бути під санкціями.
Нагадаємо, Німеччина підтримає санкції проти ядерної галузі Російської Федерації.
Ми також писали про те, що ЄС готує поетапне ембарго на нафту з Росії, його можуть схвалити наступного тижня.
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