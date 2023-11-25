Гололед и снег: что нужно знать водителям и как безопасно ездить в непогоду
Непогода в Украине привела к десяткам аварий на дорогах. Полиция дала советы водителям, как безопасно ездить в гололед и снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию.
Правоохранители советуют водителям позаботиться о безопасности автомобиля. Самое главное - нужно заменить летнюю резину на зимнюю.
Украинцам советуют во время вьюги оставаться дома. Но если оказались за рулем, нужно:
- соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершать рискованных маневров;
- во время поездок в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями;
- заранее снижать скорость перед поворотами и перекрестками, светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;
- пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.
Непогода в Украине
Напомним, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погода в Украине снова ухудшится. Синоптики прогнозируют метели и штормовой ветер.
Власти Киева сообщили жителям, что 26 ноября и ночью 27 ноября ожидается непогода - снег и шквальный ветер. Поэтому въезд фур в столицу будет ограничен.
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