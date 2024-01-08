Мороз до -20, а в двух областях даже до -25. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 9 января, непогода и дальше будет бурлить в Украине, местами ожидаются метели. Ночью температура опустится до 15-20° мороза, а в двух регионах даже до 25°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Ночью в южных и юго-восточных областях, днем на крайнем юге страны снег, местами гололедица, на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики, добавив, что ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в южной части ночью местами порывы 15-20 м/с, метели.

При этом, по данным Укргидрометцентра, температура ночью опустится до 15-20° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 25°, днем 7-12°.

"В южных областях и на Закарпатье ночью 8-13° мороза, в Крыму 1-6° мороза, днем 2-7° мороза, на Закарпатье и в Крыму около 0°", - добавили синоптики.

Непогода в Украине

В Украине из-за непогоды на утро обесточены сотни населенных пунктов, самая плохая ситуация со светом в Днепропетровской области. Также в регионах есть сбои в работе общественного транспорта, а гололедица и сильный ветер спровоцировали падение деревьев, пробки и аварии.

В ближайшие дни непогода продолжит бурлить. В частности, может значительно ухудшиться ситуация на дорогах, так как песчано-солевая смесь, используемая для посыпания автодорог, при температуре ниже 15° мороза значительно теряет в своих свойствах, поэтому не стоит без острой необходимости выезжать из дома. Ситуация настолько сложна, что в Одесской области перевели школы на онлайн обучение.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало, когда ждать потепления.