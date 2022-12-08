Гололедица в Мариуполе парализовала военный транспорт окупантов: видео

В Мариуполе из-за гололеда почти полностью парализовано движение оккупационного военного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Новая Мариупольская забава. Танец на катке в исполнении грузовиков и микроавтобусов", - заявил советник.
Чиновник рассказал, что движение военного транспорта почти полностью парализовано, но одиночные топливозаправщики оккупантов все же пытаются прорваться через ледяной город в направлении Запорожья. По его словам, ситуация на дорогах в городе сейчас "в состоянии коллапса".
"Видимо, за это стоит объявить благодарность коллаборантам в Мариуполе. Такую диверсию не смог бы организовать ни сопротивление, ни HIMARS", - добавил Андрущенко.
Напомним, сегодня под Мариуполем раздалась серия громких взрывов.
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