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Гололедица в Мариуполе парализовала военный транспорт окупантов: видео

Фото: из-за гололеда в Мариуполе стал военный транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Мариуполе из-за гололеда почти полностью парализовано движение оккупационного военного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Новая Мариупольская забава. Танец на катке в исполнении грузовиков и микроавтобусов", - заявил советник.

Чиновник рассказал, что движение военного транспорта почти полностью парализовано, но одиночные топливозаправщики оккупантов все же пытаются прорваться через ледяной город в направлении Запорожья. По его словам, ситуация на дорогах в городе сейчас "в состоянии коллапса".

"Видимо, за это стоит объявить благодарность коллаборантам в Мариуполе. Такую диверсию не смог бы организовать ни сопротивление, ни HIMARS", - добавил Андрущенко.

Напомним, сегодня под Мариуполем раздалась серия громких взрывов.

Ранее мы писали, что погода в ближайшие дни будет меняться быстро и кардинально. Если сегодня ожидали дождь, мокрый снег и мороз, то уже в понедельник столбики термометров покажут до +8 градусов тепла.

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