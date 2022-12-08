Гололедица в Мариуполе парализовала военный транспорт окупантов: видео

"Новая Мариупольская забава. Танец на катке в исполнении грузовиков и микроавтобусов", - заявил советник.

Чиновник рассказал, что движение военного транспорта почти полностью парализовано, но одиночные топливозаправщики оккупантов все же пытаются прорваться через ледяной город в направлении Запорожья. По его словам, ситуация на дорогах в городе сейчас "в состоянии коллапса".

"Видимо, за это стоит объявить благодарность коллаборантам в Мариуполе. Такую диверсию не смог бы организовать ни сопротивление, ни HIMARS", - добавил Андрущенко.