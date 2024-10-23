На вооружении ВСУ появятся "тараканы": что известно об украинской разработке

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Таракан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Что известно о роботизированном комплексе "Таракан"

В Минобороны рассказали, что беспилотный наземный роботизированный комплекс "Таракан" был разработан украинскими инженерами.

Он имеет небольшие размеры, что позволяет транспортировать его в микроавтобусе или на автомобильном прицепе.

Между тем сам наземный робот может перевозить до двух центнеров груза. В зависимости от потребностей это могут быть:

боеприпасы

продукты питания

снаряжение и т.п.

Отмечается также, что "Таракан" может двигаться по полю боя незаметно и на значительное расстояние благодаря:

бесшумному электрическому двигателю

большим резиновым колесам

особенностям конструкции

Наземный роботизированный комплекс "Таракан" (фото: mil.gov.ua)