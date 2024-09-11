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ВСУ будут получать новые дроны-бомберы "Черная вдова": какие их преимущества

Украина , Среда 11 сентября 2024 12:22
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ВСУ будут получать новые дроны-бомберы "Черная вдова": какие их преимущества Фото: на вооружение ВСУ взяли дрон "Черная вдова" (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Новый дрон "Черная вдова" кодифицировали и допустили к поставкам в войска. Этот беспилотный авиационный комплекс имеет несколько преимуществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отмечается, новый дрон-бомбер разрешили поставить на вооружение украинской армии.

"Черная вдова" - это беспилотник тактического уровня действия. Операторы могут использовать их как днем, так и ночью.

Многоразовый дрон также может работать в формате ударного FPV. В Министерстве обороны отмечают, что сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте.

"Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки", - добавляют в ведомстве.

Оружие украинского производства

Украина с начала полномасштабного вторжения увеличила темпы производства оружия. Его производят не только на территории Украины, но и за рубежом в сотрудничестве с партнерами.

Украинские производители разрабатывают новые виды оружия. В частности, в Украине были разработаны морские дроны, которые разведчики используют для уничтожения российских кораблей и других объектов в море.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщал, что украинские дроны могут поражать объекты в России на расстоянии до 1800 км.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о первом успешном применении отечественной ракеты-дрона "Паляныця". Детальнее о новом тайном оружии Украины - в нашем материале.

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