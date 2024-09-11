ВСУ будут получать новые дроны-бомберы "Черная вдова": какие их преимущества

Новый дрон "Черная вдова" кодифицировали и допустили к поставкам в войска. Этот беспилотный авиационный комплекс имеет несколько преимуществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отмечается, новый дрон-бомбер разрешили поставить на вооружение украинской армии.

"Черная вдова" - это беспилотник тактического уровня действия. Операторы могут использовать их как днем, так и ночью.

Многоразовый дрон также может работать в формате ударного FPV. В Министерстве обороны отмечают, что сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте.

"Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки", - добавляют в ведомстве.