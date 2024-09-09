Вооруженный иорданец убил троих израильтян на Западном берегу
Вооруженный мужчина из Иордании убил троих израильских мирных жителей на пограничном переходе моста Алленби на Западном берегу. Его ликвидировали силы безопасности Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам израильских официальных лиц, нападение произошло в коммерческой грузовой зоне под контролем Израиля, где разгружаются въезжающие на Западный иорданские грузовики. Переход, также известный как мост короля Хусейна, находится примерно на полпути между Амманом и Иерусалимом к северу от Мертвого моря.
Нападение совершил 39-летний водитель грузовика, выходец из влиятельного племени хувайтата на юге Иордании. Позже Министерство внутренних дел Иордании идентифицировало его как Махера Зиаба Хусейна аль-Джази, жителя района Хусейния в южной провинции Маан в Иордании.
"Террорист подъехал к району моста Алленби со стороны Иордании на грузовике, вышел из машины и открыл огонь по работающим на мосту израильским силам безопасности", - заявили израильские военные.
Агентство напоминает, что в Иордании сильны антиизраильские настроения, поэтому сотни людей вышли на улицы столицы Аммана, чтобы отпраздновать нападение, заявив, что стрелок отомстил за гибель тысяч палестинцев в войне в Газе.
Напомним, демократы в Конгрессе присоединились к Организации Объединенных Наций, чтобы осудить убийство гражданки США на Западном берегу реки Иордан в пятницу. Они призвали привлечь Израиль к ответственности на фоне роста напряженности из-за расширения поселений.
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