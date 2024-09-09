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Вооруженный иорданец убил троих израильтян на Западном берегу

Понедельник 09 сентября 2024 01:32
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Вооруженный иорданец убил троих израильтян на Западном берегу Фото: армия Израиля (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Вооруженный мужчина из Иордании убил троих израильских мирных жителей на пограничном переходе моста Алленби на Западном берегу. Его ликвидировали силы безопасности Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам израильских официальных лиц, нападение произошло в коммерческой грузовой зоне под контролем Израиля, где разгружаются въезжающие на Западный иорданские грузовики. Переход, также известный как мост короля Хусейна, находится примерно на полпути между Амманом и Иерусалимом к северу от Мертвого моря.

Нападение совершил 39-летний водитель грузовика, выходец из влиятельного племени хувайтата на юге Иордании. Позже Министерство внутренних дел Иордании идентифицировало его как Махера Зиаба Хусейна аль-Джази, жителя района Хусейния в южной провинции Маан в Иордании.

"Террорист подъехал к району моста Алленби со стороны Иордании на грузовике, вышел из машины и открыл огонь по работающим на мосту израильским силам безопасности", - заявили израильские военные.

Агентство напоминает, что в Иордании сильны антиизраильские настроения, поэтому сотни людей вышли на улицы столицы Аммана, чтобы отпраздновать нападение, заявив, что стрелок отомстил за гибель тысяч палестинцев в войне в Газе.

Напомним, демократы в Конгрессе присоединились к Организации Объединенных Наций, чтобы осудить убийство гражданки США на Западном берегу реки Иордан в пятницу. Они призвали привлечь Израиль к ответственности на фоне роста напряженности из-за расширения поселений.

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