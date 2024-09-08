В Конгрессе призвали привлечь Израиль к ответственности за убийство гражданки США

Демократы в Конгрессе присоединились к Организации Объединенных Наций, чтобы осудить убийство гражданки США на Западном берегу реки Иордан в пятницу. Они призвали привлечь Израиль к ответственности на фоне роста напряженности из-за расширения поселений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам очевидцев, 26-летняя Айсенур Эзги Эйги была убита выстрелом в голову, который произвели израильские солдаты во время протеста против расширения поселений на Западном берегу реки Иордан в пятницу. Свидетели утверждают, что насилие вспыхнуло во время еженедельной демонстрации против поселений, когда некоторые протестующие начали бросать камни в израильские силы.

В заявлении, обнародованном в субботу, Армия обороны Израиля отметила, что солдаты "ответили огнем в сторону главного зачинщика насильственной деятельности" в этом районе, и что в результате был убит "иностранец". Там добавили, что "подробности инцидента и обстоятельства, при которых он был убит, выясняются".

Эйги, жительница Сиэтла, также имеющая турецкое гражданство, недавно окончила Вашингтонский университет и работала волонтером в группе активистов Международного движения солидарности.

В заявлении семья Эйги утверждает, что их дочь "мирно отстаивала справедливость" и призвала администрацию Байдена провести независимое расследование ее смерти и "обеспечить полную ответственность виновных".

Представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт заявил в пятницу, что США "глубоко обеспокоены" смертью Эйги и что Белый дом обратился к правительству Израиля с просьбой провести расследование.

Спикер ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам в пятницу, что организация также хочет видеть "полное расследование обстоятельств, и чтобы люди были привлечены к ответственности", подчеркнув, что "граждане должны быть защищены в любое время".

Высокопоставленные демократы присоединились к призывам расследовать убийство Эйги.

Конгрессмен Адам Смит (штат Вашингтон), высокопоставленный член Комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, выразил свои соболезнования семье Эйги в субботнем заявлении, призвав правительство Израиля "быстро и тщательно предоставить ответы". Смит также осудил расширение израильских поселений на Западном берегу как "незаконное, дестабилизирующее" и нарушающее права палестинцев на Западном берегу.