Овощи, яйца и гречка дешевеют: как изменились цены за последний месяц

По данным статистического ведомства, капуста подешевела на 48,9% до 23,3 гривен за килограмм, лук - на 34,3 до 36,1 гривен.

Картофель подорожал на 68,2% до 20,3 гривен за килограмм, что связано с появлением продукции нового урожая.

Яйца подешевели на 8,0% до 39,0 гривен за десяток. Крупа гречневая подешевела на 6,9% до 48,3 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным статистического ведомства в июле 2023 года:

водка подорожала на 0,8% до 120,4 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подорожали на 2,1% до 109,5 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 0,3% до 31,3 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 1,3% до 90,2 гривен за пачку.

Прогноз цен

По данным Госстата, в июле 2023 года цены в Украине снизились на 0,6%. В последний раз месячная дефляция была зафиксирована в августе 2021 года

НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине существенно замедлится и составит всего 10,6% в конце 2023 года. В то же время цены на продукты питания будут дорожать быстрее до урожая лета следующего года.

В НБУ ожидают, что ограниченное предложение овощей и фруктов из южных регионов будет поддерживать инфляцию сырых продуктов выше 10% до следующего урожая.

После ожидаемого снижения рисков безопасности (с середины 2024 года) продовольственная инфляция замедлится благодаря возобновлению производств на пострадавших от войны территориях, а также увеличению урожаев в других областях. Весомым фактором будет и ожидаемое на прогнозном горизонте снижение мировых цен на продовольствие и энергоносители, ожидают в НБУ.

С поступлением на рынок новой продукции в 2024 году инфляция сырых продуктов снизится до однозначного уровня. В 2025 году она снизится примерно до 3% при условии, что не будет новых шоков предложения. Только возврат мигрантов и возобновление потребительского спроса будет сдерживать инфляцию сырых продуктов от более существенного снижения.

Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.