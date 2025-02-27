Овощи в топе. Как изменились цены на продукты за 2025 год и что подорожало больше всего

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Насколько за год подорожали базовые продукты питания

С начала 2025 года подорожали все продукты, которые входят в борщевой набор. Больше всего в цене поднялись помидоры, а меньше всего – свёкла, отметил генеральный директор НИИ "Украгропромпродуктивность" Владимир Ивченко. В частности, по состоянию на 20 февраля продукты выросли следующим образом:

Капуста на 7,8%.

Свёкла столовая на 5,4%.

Томаты на 10,3%.

Морковь на 5,9%.

Цена на картофель, лук и огурцы остается практически на уровне начала года. Тенденцию на незначительное повышение цены имеют такие группы товаров:

хлебобулочные изделия : на 1,1- 2.0%;

макаронные изделия и мука : на 2,0%;

подсолнечное масло : на 1,4%;

крупы : на 0.2-0.5%;

молочные продукты, масло, сыры: на 1,1-3,5%.

Однако на некоторые продукты цены снизились или остаются на уровне начала нового года:

рыба и продукты из рыбы : на 0,7%;

яйца куриные : на 9,7%;

сало свежее: на 3,3%;

В начале нового года цены на мясо свинины, колбасные изделия, мясо кур и сахар остаются стабильными. Рост цен на овощную продукцию в начале года обусловлен сезонными факторами - повышением затрат на хранение и значительным похолоданием, которое наступило в начале февраля. Снижение цен на некоторые виды продукции связано с уменьшением спроса в первые месяцы года.

Изменение стоимости борщевого набора за год

Владимир Ивченко отмечает, что по состоянию на 20 февраля 2025 года наблюдается рост стоимости овощей борщевого набора по сравнению с ценами на 6 февраля 2024 года. Это подтверждают данные 48 областных и районных рынков Украины по таким основным продуктам, как капуста, картофель, лук, морковь, свёкла и томаты.

В частности, минимальная стоимость борщевого набора (порция 450 граммов) на 20 февраля 2025 года составляет 18,89 грн, тогда как на 6 февраля 2024 года средняя цена составляла 12,43 грн. Это означает, что цена выросла на 6,46 грн, или на 52%.

Наименование Кол-во, грамм Цена, грн Тенденция, % 06.02.2024 20.02.2025 Картофель 150 3,04 4,75 +56,3 Капуста 100 1,68 4,11 +144,6 Морковь 50 0,98 1,86 +89,8 Свекла 50 0,97 1,46 +50,5 Лук репчатый 50 1,01 1,23 +21,8 Томаты красные 50 4,75 5,48 +15,4 Всего: 450 12,43 18.89 + 52.0

Как свидетельствуют данные НИИ "Украгропромпродуктивность", цены на все овощи борщевого набора увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. В частности, капуста подорожала на 144,6%, морковь - на 89,8%, картофель – на 56,3%, свёкла – на 50,5%, лук репчатый - на 21,8%, а томаты красные – на 15,4%.

Динамики цен на продовольственных рынках

Тенденция к росту цен охватывает базовые продукты, которые являются основой рациона каждой семьи. Это серьезный вызов для населения, которое потребляет эти продукты чуть ли не ежедневно. За год, а именно с 6 февраля 2024 года по 20 февраля 2025 года, произошло существенное подорожание всех основных продуктов питания.

В частности, хлеб из муки пшеничной высшего сорта подорожал на 15,8% (с 35,33 до 40,90 грн/кг), хлеб ржано-пшеничный – на 15,5% (с 31,17 до 35,99 грн/кг), а батон - на 16,5% (с 42,38 до 49,38 грн/кг).

Средняя розничная цена на муку выросла на 20,8%, поднявшись с 18,68 до 22,56 грн/кг. Макаронные изделия прибавили в цене 10,9%, изменив цену с 32,09 грн/кг до 35,58 грн/кг.

"Цены на хлеб и макаронные изделия, вероятно, и дальше будут расти, в частности из-за роста цен на муку, которая, в свою очередь, подорожает из-за подорожания зерновых. То есть цена на готовые продукты будет зависеть от динамики цен составляющих их себестоимости", – рассказал в комментарии РБК-Украина Владимир Ивченко.

По его словам, ситуация с гречневой крупой выглядела следующим образом: в феврале 2024 года ее средняя розничная цена на продуктовых рынках Украины составляла 33,51 грн/кг. После стабильного снижения цен, уже в июне начался постепенный рост, и в феврале 2025 года средняя цена составила 37,26 грн/кг, что означает годовое подорожание на 11,2%. Ожидается, что рост цены на этот продукт будет замедляться.

Рис также подорожал за год: цена выросла с 52,22 до 57 гривен за килограмм, или на 9,2%. Ожидается незначительное подорожание этого продукта и в будущем.

Масло подсолнечное, которое подорожало на 21,3%, теперь стоит 65,54 грн/л (в феврале 2024 года его цена была 54,02 грн/л). Причиной подорожания эксперты называют последствия засухи в южных и восточных регионах Украины, где традиционно выращивают подсолнечник. Урожайность в этих регионах значительно снизилась, а зерно имеет низкий уровень масличности. Ожидается, что масло будет дорожать и в дальнейшем.

Сахар за год вырос в цене меньше всего - на 2,2%. Средняя цена сахара в феврале 2024 года составляла 32,44 грн за килограмм, а в феврале 2025 года - 35,54 грн. Владимир Ивченко уверяет, что произведенного в Украине сахара достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта, поэтому, по его словам, значительных скачков цен в ближайшее время не предвидится.

Обобщенные данные о ценах на основные продукты питания, собранные "Украгропромпродуктивность" с 48 продуктовых рынков Украины, охватывают 38 основных продуктов в разрезе регионов и в целом по Украине. Кроме того, была рассчитана стоимость месячного набора, составленного из 32 обследуемых основных пищевых продуктов, с учетом региональных особенностей.

Какие сейчас цены на продукты в торговых сетях

Цены на продукты питания в магазинах и на рынках могут отличаться на 10-20%, что обусловлено различными факторами. Важную роль в формировании розничной стоимости также играет место продажи.

По состоянию на 26 февраля стоимость десятка куриных яиц С1 в интернет-магазинах АТБ, FOZZY, Сильпо, Metro, Точка, Эпицентр и Novus в среднем составляет 62 гривны. Однако стоит отметить, что стоимость каждого отдельного продукта может существенно колебаться от месяца к месяцу, учитывая большое количество факторов. Например, за октябрь 2024 года цены на яйца выросли на 18,5%, но по итогам года их стоимость упала на 17%.

Средняя стоимость килограмма других базовых продуктов составляют:

Картофель : 27 гривен.

Капуста белокочанная : 45 гривен.

Морковь : 32,50 гривны.

Лук репчатый : 13-14 гривен.

Хлеб в среднем стоит 23-30 гривен за буханку.

Добавим, что цены в магазинах могут значительно отличаться в зависимости от населенного пункта, поскольку на них влияют такие факторы, как демографические особенности, логистика и покупательная способность жителей конкретного города или региона. Расстояние до поставщиков, транспортные расходы, а также уровень конкуренции между продавцами также могут значительно корректировать конечную стоимость продуктов.