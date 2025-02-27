Овощи в топе. Как изменились цены на продукты за 2025 год и что подорожало больше всего

Цены на продукты питания в Украине продолжают меняться. Начало года сохраняет тенденции повышения стоимости большинства базовых продуктов. Хотя некоторые категории подешевели или сохраняются на уровне начала 2025-го.
Насколько изменилась стоимость базовой корзины продуктов с начала года, –читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.
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С начала 2025 года подорожали все продукты, которые входят в борщевой набор. Больше всего в цене поднялись помидоры, а меньше всего – свёкла, отметил генеральный директор НИИ "Украгропромпродуктивность" Владимир Ивченко. В частности, по состоянию на 20 февраля продукты выросли следующим образом:
Капуста на 7,8%.
Свёкла столовая на 5,4%.
Томаты на 10,3%.
Морковь на 5,9%.
Цена на картофель, лук и огурцы остается практически на уровне начала года. Тенденцию на незначительное повышение цены имеют такие группы товаров:
хлебобулочные изделия: на 1,1- 2.0%;
макаронные изделия и мука: на 2,0%;
подсолнечное масло: на 1,4%;
крупы: на 0.2-0.5%;
молочные продукты, масло, сыры: на 1,1-3,5%.
Однако на некоторые продукты цены снизились или остаются на уровне начала нового года:
рыба и продукты из рыбы: на 0,7%;
яйца куриные: на 9,7%;
сало свежее: на 3,3%;
В начале нового года цены на мясо свинины, колбасные изделия, мясо кур и сахар остаются стабильными. Рост цен на овощную продукцию в начале года обусловлен сезонными факторами - повышением затрат на хранение и значительным похолоданием, которое наступило в начале февраля. Снижение цен на некоторые виды продукции связано с уменьшением спроса в первые месяцы года.
Владимир Ивченко отмечает, что по состоянию на 20 февраля 2025 года наблюдается рост стоимости овощей борщевого набора по сравнению с ценами на 6 февраля 2024 года. Это подтверждают данные 48 областных и районных рынков Украины по таким основным продуктам, как капуста, картофель, лук, морковь, свёкла и томаты.
В частности, минимальная стоимость борщевого набора (порция 450 граммов) на 20 февраля 2025 года составляет 18,89 грн, тогда как на 6 февраля 2024 года средняя цена составляла 12,43 грн. Это означает, что цена выросла на 6,46 грн, или на 52%.
|
Наименование
|
Кол-во, грамм
|
Цена, грн
|
Тенденция, %
|
06.02.2024
|
20.02.2025
|
Картофель
|
150
|
3,04
|
4,75
|
+56,3
|
Капуста
|
100
|
1,68
|
4,11
|
+144,6
|
Морковь
|
50
|
0,98
|
1,86
|
+89,8
|
Свекла
|
50
|
0,97
|
1,46
|
+50,5
|
Лук репчатый
|
50
|
1,01
|
1,23
|
+21,8
|
Томаты красные
|
50
|
4,75
|
5,48
|
+15,4
|
Всего:
|
450
|
12,43
|
18.89
|
+ 52.0
Как свидетельствуют данные НИИ "Украгропромпродуктивность", цены на все овощи борщевого набора увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. В частности, капуста подорожала на 144,6%, морковь - на 89,8%, картофель – на 56,3%, свёкла – на 50,5%, лук репчатый - на 21,8%, а томаты красные – на 15,4%.
Тенденция к росту цен охватывает базовые продукты, которые являются основой рациона каждой семьи. Это серьезный вызов для населения, которое потребляет эти продукты чуть ли не ежедневно. За год, а именно с 6 февраля 2024 года по 20 февраля 2025 года, произошло существенное подорожание всех основных продуктов питания.
В частности, хлеб из муки пшеничной высшего сорта подорожал на 15,8% (с 35,33 до 40,90 грн/кг), хлеб ржано-пшеничный – на 15,5% (с 31,17 до 35,99 грн/кг), а батон - на 16,5% (с 42,38 до 49,38 грн/кг).
Средняя розничная цена на муку выросла на 20,8%, поднявшись с 18,68 до 22,56 грн/кг. Макаронные изделия прибавили в цене 10,9%, изменив цену с 32,09 грн/кг до 35,58 грн/кг.
"Цены на хлеб и макаронные изделия, вероятно, и дальше будут расти, в частности из-за роста цен на муку, которая, в свою очередь, подорожает из-за подорожания зерновых. То есть цена на готовые продукты будет зависеть от динамики цен составляющих их себестоимости", – рассказал в комментарии РБК-Украина Владимир Ивченко.
По его словам, ситуация с гречневой крупой выглядела следующим образом: в феврале 2024 года ее средняя розничная цена на продуктовых рынках Украины составляла 33,51 грн/кг. После стабильного снижения цен, уже в июне начался постепенный рост, и в феврале 2025 года средняя цена составила 37,26 грн/кг, что означает годовое подорожание на 11,2%. Ожидается, что рост цены на этот продукт будет замедляться.
Рис также подорожал за год: цена выросла с 52,22 до 57 гривен за килограмм, или на 9,2%. Ожидается незначительное подорожание этого продукта и в будущем.
Масло подсолнечное, которое подорожало на 21,3%, теперь стоит 65,54 грн/л (в феврале 2024 года его цена была 54,02 грн/л). Причиной подорожания эксперты называют последствия засухи в южных и восточных регионах Украины, где традиционно выращивают подсолнечник. Урожайность в этих регионах значительно снизилась, а зерно имеет низкий уровень масличности. Ожидается, что масло будет дорожать и в дальнейшем.
Сахар за год вырос в цене меньше всего - на 2,2%. Средняя цена сахара в феврале 2024 года составляла 32,44 грн за килограмм, а в феврале 2025 года - 35,54 грн. Владимир Ивченко уверяет, что произведенного в Украине сахара достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта, поэтому, по его словам, значительных скачков цен в ближайшее время не предвидится.
Обобщенные данные о ценах на основные продукты питания, собранные "Украгропромпродуктивность" с 48 продуктовых рынков Украины, охватывают 38 основных продуктов в разрезе регионов и в целом по Украине. Кроме того, была рассчитана стоимость месячного набора, составленного из 32 обследуемых основных пищевых продуктов, с учетом региональных особенностей.
Цены на продукты питания в магазинах и на рынках могут отличаться на 10-20%, что обусловлено различными факторами. Важную роль в формировании розничной стоимости также играет место продажи.
По состоянию на 26 февраля стоимость десятка куриных яиц С1 в интернет-магазинах АТБ, FOZZY, Сильпо, Metro, Точка, Эпицентр и Novus в среднем составляет 62 гривны. Однако стоит отметить, что стоимость каждого отдельного продукта может существенно колебаться от месяца к месяцу, учитывая большое количество факторов. Например, за октябрь 2024 года цены на яйца выросли на 18,5%, но по итогам года их стоимость упала на 17%.
Средняя стоимость килограмма других базовых продуктов составляют:
Картофель: 27 гривен.
Капуста белокочанная: 45 гривен.
Морковь: 32,50 гривны.
Лук репчатый: 13-14 гривен.
Хлеб в среднем стоит 23-30 гривен за буханку.
Добавим, что цены в магазинах могут значительно отличаться в зависимости от населенного пункта, поскольку на них влияют такие факторы, как демографические особенности, логистика и покупательная способность жителей конкретного города или региона. Расстояние до поставщиков, транспортные расходы, а также уровень конкуренции между продавцами также могут значительно корректировать конечную стоимость продуктов.
Напомним, какие цены на базовые продукты питания, такие как овощи, хлеб, молочные продукты и мясо, были в январе 2025 года и что обусловило их подорожание.
При подготовке материала использован комментарий для РБК-Украина от генерального директора НИИ "Украгропромпродуктивность" Владимира Ивченко, а также данные с сайтов интернет-магазинов АТБ, FOZZY, Сильпо, Metro, Точка, Эпицентр и Novus.