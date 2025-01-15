Все дорожает? Почему растут цены на продукты в Украине и что ждать в 2025 году

Цены на базовые продукты питания, такие как овощи, хлеб, молочные продукты и мясо, будут постепенно расти в течение года. Однако на замедление этого процесса повлияет новый урожай, который ожидается в конце весны. В то же время на то, насколько именно подорожают продукты, будут влиять различные факторы.

О том, на сколько могут подорожать продукты, а какие, наоборот, упадут в цене, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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По данным Госстата, в 2024 году цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 14,1%. Таким образом, годовая инфляция на продукты была почти на 2% выше общей инфляции. Больше всего подорожали овощи и масло – на 48,3% и 33,9% соответственно. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 13,2%. Единственной категорией, которая подешевела, была одежда и обувь, снизившись на 4,3%.

Насколько увеличатся цены на основные продукты

Профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine Михаил Колесник прогнозирует, что продовольственная инфляция до конца года должна превысить 10%. Он добавляет, что цены на некоторые продукты могут существенно варьироваться из-за спроса и предложения

"В ближайшие месяцы ожидается постепенное повышение цен на основные продукты, в частности картофель, морковь, лук и яйца. Однако темпы роста будут умеренными, ориентировочно 1-1,5% в месяц. Летом, когда на рынок выйдет новый урожай, цены могут меняться. Если урожай будет хорошим, эти продукты могут подешеветь. Однако большинство факторов указывают на то, что цены все же будут расти. В то же время цены на сырьевые материалы и технику будут расти умеренно, что позволит снизить средний уровень инфляции до 10-12%", – пояснил в комментарии РБК-Украина Михаил Колесник.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий считает, что цены на овощи могут увеличиться на 2-4% в месяц, особенно на продукты борщевого набора, такие как картофель, лук и морковь. Сезонное подорожание может продлиться до мая-июня, с возможным снижением цен после сбора нового урожая.

"Однако это снижение не будет значительным, поскольку на цены будет влиять ряд факторов, в частности рост себестоимости, которое зависит от стоимости рабочей силы и погодных условий. Наибольшее влияние на подорожание продуктов имели жаркие погодные условия, которые негативно сказались на урожае", – добавил Александр Паращий.

Эксперт отмечает, что в Украине сейчас наблюдается сезонное снижение цен на яйца и мясо. Кроме того, Паращий отмечает тенденцию к удешевлению одежды и обуви, хотя, вероятно, из-за повышения курса доллара в течение года этот процесс значительно замедлится или даже прекратится.

По мнению Ярослава Жалила, заместителя директора Национального института стратегических исследований, Украина сейчас находится на ценовом плато после существенного подорожания продуктов осенью прошлого года.

Эксперт объясняет, что цены в Украине достигли уровня, где покупательная способность населения больше не позволяет значительно повышать стоимость товаров. Это заставляет производителей и торговцев замедлять рост цен. Однако, по его мнению, снижение цен непосредственно вряд ли произойдет. Зато торговые сети могут стимулировать потребителей через акции. Ярослав Жалило прогнозирует, что рост стоимости продуктов в ближайшие месяцы будет колебаться в пределах 0,5-1% в месяц.

Как могут изменятся цены в магазинах в течение года

Цены на продукты питания в магазинах и на рынках могут варьироваться на 10-20%. Кроме того, розничная стоимость зависит от места продажи и таких факторов, как демография, логистика и покупательная способность конкретного города или региона.

На сегодня стоимость десятка куриных яиц в интернет-магазинах АТБ, FOZZY, Сильпо, Metro, Точка, Эпицентр и Novus в среднем составляет 60 гривен. Если цены на яйца будут повышаться на 1-2% ежемесячно, то к концу года их стоимость может колебаться от 68 до 76 гривен.

При такой инфляции цены на базовые продукты могут измениться следующим образом:

Картофель – средняя стоимость килограмма продукта составляет 35 гривен. Возможно подорожание продукта в течение года до 40-45 гривен.

Белокочанна капуста – средняя стоимость килограмма продукта составляет 40 гривен. Возможно подорожание продукта в течение года до 45-50 гривен.

Морковь – средняя стоимость килограмма продукта составляет 32 гривны. Возможно подорожание продукта в течение года до 36-40,5 гривен.

Лук репчатый – средняя стоимость килограмма продукта составляет 16 гривен. Возможно подорожание продукта в течение года до 18-21 гривну.

Хлеб сейчас стоит в среднем 22-25 гривен. Если цена на этот продукт будет расти на 1-2% ежемесячно, то через некоторое время его стоимость может составлять около 28-32 гривны за буханку. Однако стоит помнить, что цены на отдельные продукты могут колебаться от месяца к месяцу, поскольку на них влияет множество факторов. Например, в октябре 2024 года цены на яйца выросли на 18,5%, однако в декабре снизилась на 17%.

Почему продукты питания в этом году будут дорожать

Тенденция к подорожанию продуктов питания, которая наблюдалась в прошлом году, сохранится и в этом году. В частности, цены на овощи, фрукты и молочные продукты будут расти постепенно. В то же время тарифы на мобильную связь могут вырасти на 40-60 гривен, что, вероятно, повысит инфляцию и косвенно повлияет на стоимость пищевых товаров.

Экономист Олег Пендзин в комментарии РБК-Украина прогнозирует, что до конца весны этого года цены на овощи могут подняться на 30-50%. Это будет следствием сильного неурожая прошлого года. Однако высокие цены на борщевой набор уже сдерживают импорт из Европы, что, вероятно, также приведет к его подорожанию.

Пендзин подчеркивает, что сложно точно прогнозировать изменения цен после начала сезона из-за погодных условий, которые могут повлиять как положительно, так и отрицательно. Относительно хлеба, эксперт считает, что его цена до конца года может вырасти на 15%, что составит несколько гривен.

"Яйца сейчас активно падают в цене. Сейчас цена на яйца составляет 40 гривен за десяток. С одной стороны на это повлияло уменьшение спроса, а с другой то, что Антимонопольный комитет начал исследование относительно возможного картельного сговора среди производителей яиц в октябре 2024 года. Если факт сговора подтвердится, это может привести к большим штрафам", – утверждает Олег Пендзин.

Ярослав Жалило считает, что Антимонопольный комитет не сможет существенно повлиять на снижение стоимости куриных яиц, поскольку украинский рынок является достаточно конкурентным, и диапазон цен в магазинах до сих пор остается достаточно широким. По его словам, яйца традиционно дешевеют в начале года, а цена растет ближе к пасхальным праздникам.

Эксперт добавляет, что на повышение цен, кроме плохого урожая, также повлияли проблемы с хранением сельскохозяйственной продукции, рост расходов на энергоносители, коммунальные услуги, транспорт и оплату труда работников.

"Еще одним важным фактором стали инфляционные ожидания, которые выросли из-за указанных причин. Это заставило производителей повысить цены на продукцию урожая следующего года. Рост номинальных зарплат также имел целью дать возможность гражданам платить больше за товары. Однако этот эффект ограничен, поскольку покупательная способность разная. Пенсионеры и бюджетники почти не почувствовали повышения доходов, хотя именно они являются основными потребителями продуктов", – отметил Жалило.

Эксперт также отмечает, что цены на энергоносители, в частности на топливо и электроэнергию, значительно влияют на стоимость товаров. Повышение акцизов и налогов также скажется на ценах. Если цены продолжат расти, спрос на товары может начать снижаться, поскольку люди, например, будут меньше пользоваться автомобилями или уменьшат расходы на другие товары, что, в свою очередь, скажется на общем потреблении.