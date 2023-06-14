Овощи и яблоки подорожали, яйца и гречка подешевели: как изменились цены за месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в мае 2023 года. Подорожали яблоки и овощи, но подешевели яйца и крупы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, капуста подорожала на 58,0% до 37,6 гривен за килограмм, что частично связано с появлением овощей нового урожая. Яблоки подорожали на 36,0% до 29,8 гривен за килограмм, морковь на 24,5% до 54,7 гривен за килограмм.

В то же время яйца подешевели на 23,0% до 44,5 гривен за десяток. Крупа гречневая подешевела на 6,5% до 55,9 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным статистического ведомства в мае 2023 года:

водка подорожала на 0,9% до 120,1 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подорожали на 1,0% до 107,1 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 1,8% до 31,0 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 1,0% до 87,8 гривен за пачку.

Прогноз цен

По данным НБУ, удорожание продовольственных товаров существенно замедлилось, что объясняется снижением темпов роста расходов на сырье и топливо, восстановлением производственных и логистических цепочек, в том числе на фоне стабильной ситуации в энергетике.

Кроме того, снижение мировых цен на фоне слабого спроса, а также неопределенность, связанная с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС, обусловили замедление удорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Цены на крупу и муку снизились, а на сахар - замедлили рост благодаря достаточным для внутренних нужд урожаям прошлого года.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года замедлится до 14,8%.

Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.