Овощи подорожали, гречка подешевела: как изменились цены на продукты за последний месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в феврале 2023 года. Подорожали овощи, но подешевели крупы и яйца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, по сравнению с январем, лук подорожал на 31,9% до 42,3 гривен за килограмм, морковь подорожала на 17,8% до 28,8 гривен за килограмм.
Кроме того, яблоки подорожали на 5,0% до 16,5 гривен за килограмм.
В то же время крупа гречневая подешевела на 4,6% до 65,7 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.
Яйца подешевели на 1,9% до 62,0 гривен за десяток.
Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало.
Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.
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