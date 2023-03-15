Овощи подорожали, гречка подешевела: как изменились цены на продукты за последний месяц

По данным статистического ведомства, по сравнению с январем, лук подорожал на 31,9% до 42,3 гривен за килограмм, морковь подорожала на 17,8% до 28,8 гривен за килограмм.

Кроме того, яблоки подорожали на 5,0% до 16,5 гривен за килограмм.

В то же время крупа гречневая подешевела на 4,6% до 65,7 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Яйца подешевели на 1,9% до 62,0 гривен за десяток.