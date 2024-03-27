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ОВА о свете в Харькове: ночью будет у всех, днем хотим выйти на 2-часовые отключения

Харьков, Среда 27 марта 2024 20:50
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ОВА о свете в Харькове: ночью будет у всех, днем хотим выйти на 2-часовые отключения Фото: в ОВАЕ рассказали о ситуации с отключением света в Харькове (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове действуют стабилизационные и аварийные типы графиков отключения света. В общем, в городе планируют выйти на двухчасовые отключения электроэнергии, вместо нынешних шестичасовых в сутки.

Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".

По словам чиновника, сейчас есть возможность подать электроэнергию ночью всем 100% абонентам Харькова.

"Дальше будем выходить на то, чтобы графики фактически существовали, чтобы люди знали действительно, по каким часам будет электроэнергия, а где нужно переждать", - отметил он.

Руководитель администрации добавил, что по состоянию на сегодняшний день в городе свет в сутки выключают на 6 часов, и планируется уменьшить это время в 2-3 раза.

"Хотим выйти примерно четыре или два часа нет", - рассказал Синегубов.

В ОВА добавили, что кроме Харькова графики отключения света действуют также в 17 населенных пунктах области. В частности, речь идет о Харьковском, Богодуховском, Чугуевском районах.

Отключение света в Харькове из-за обстрелов

Напомним, в результате недавних российских массированных комбинированных обстрелов по Харькову и области, в том числе по энергетическим объектам, несколько дней назад весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь, свет появился на объектах критической инфраструктуры.

Добавим, что с 25 марта в Харькове и области введен график почасовых отключений электроэнергии. Он продлится, как планируется, по 31 марта для Харькова и восьми общин области.

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.

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енергетики Харьков Отключения света
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