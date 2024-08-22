В ОВА рассказали, как Курская операция повлияла на ситуацию в Сумской области

После начала Курской операции уменьшилось количество обстрелов россиянами Сумской области из артиллерийских систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

"Сейчас службы работают каждый день по восстановлению водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Раньше, когда враг бил из артиллерийских систем и стрелкового оружия, мы таких работ проводить не могли", - отметил Артюх.

По его словам, благодаря операции ВСУ в Курской области появилась возможность восстанавливать объекты и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе энергетические, которые находятся в непосредственной близости от границы с Россией.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, украинские военные уже более двух недель проводят операцию в Курской области. ВСУ прорвали границу и взяли под контроль ряд населённых пунктов в российском регионе.

Целью операции является защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны.

В частности, сегодня, 22 августа, стало известно, что украинские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области. Общее количество таких населенных пунктов превысило 90.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские воины в рамках операции в Курской области не только восстанавливают справедливость. Они также добиваются эффективных результатов.

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