В ОВА объяснили важность поражения склада оккупантов в Сорокино

"В оккупированном Сорокино взорвался склад по БК. Это уже третья чрезвычайная ситуация в тылу россиян в Луганской области в течение недели", - констатировал он.

Важная цель

Если, по словам главы ОВА, без запасов топлива оккупанты "еще немного протянут", то боекомплект, который сегодня так ярко пылал в Сорокино, тратится врагом довольно быстро.

"Чтобы накопить его в другом месте, подальше от линии фронта, потребуется значительный промежуток времени", - отметил Лысогор.

Склад расположен за 130 км от линии фронта

Он отметил, что, вероятно, захватчики думали, что этот склад достаточно надежен, потому что располагался почти на границе с РФ, откуда до линии боевого столкновения около 130 км.

"Но взорвалось и там. Теперь у российских военных в этом районе есть ограниченный запас БК, что вскоре должно сказаться на их наступательных действиях", - резюмировал глава ОВА.

Взрывы в Сорокино и не только

Во временно оккупированном городе Сорокино Луганской области произошли взрывы в понедельник, 13 мая. "Прилет" зафиксирован по складу с боеприпасами.

Отметим, что 7 мая в Луганске прогремели взрывы в районе нефтебазы. В городе начались проблемы с топливом. А 10 мая сообщалось о взрывах на нефтебазе в Ровеньках Луганской области.