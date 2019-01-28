Відповідальність за вибухи в церкві на Філіппінах взяла ІД

Терористичне угрупування "Ісламська держава" влаштувало два вибухи на Філіппінах в католицькій церкві

Ответственность за взрывы в католической церкви на Филиппинах взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает РБК-Украина, об этом поинформировала ведущая мониторинг информационной активности экстремистов американская SITE Intelligence Group.

Отмечается, что два взрыва в провинции Сулу на острове Холо произошли утром в воскресенье, 27 января. Известно, что произошло два взрыва. Одно взрывное устройство сработало в церкви во время утренней мессы, второе - немного позже возле молитовного дома.

Напомним, сначала сообщалось, что в результате взрывов в церкви на Филиппинах погибли 20 человек. Из них пятеро - военнослужащие, 15 - гражданское население. Также ранения получили 111 человек.

Вскоре в полиции уточнили, что число жертв теракта возросло до 27 человек.