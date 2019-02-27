Відповідальність за відмову України від участі в Євробаченні-2019 лежить на НСТУ, - нардеп

НСТУ могла запобігти ситуації з відбором артистів, заявив голова комітету ВРУ з питань культури

Ответственность за отказ Украины от участия в конкурсе Евровидение-2019 лежит на общественном вещателе, который мог предотвратить ситуацию с отбором артистов. Об этом сообщил РБК-Украина председатель комитета Верховной рады по вопросам культуры, народный депутат Николай Княжицкий.

Таким образом нардеп прокомментировал заявление общественного вещателя о необходимости разработки "предложений к проекту закона, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором".

"Общественный вещатель мог абсолютно сделать это условиями конкурса без всякого закона. Чего нет в законодательстве, если они могут любые правила ввести. Для этого не нужен закон. То, что нам нужен общий закон, который бы ограничивал любую деятельность украинцев в ​​стране агрессоре - я полностью поддерживаю. Но это не оправдание для Евровидения", - сообщил Княжицкий.

По его словам, в парламенте разрабатывалось уже несколько законопроектов, которые должны были ограничить связи украинских артистов со страной-агрессором.

"В Верховной раде уже разрабатывалось несколько таких законопроектов, которые, к сожалению, были несовершенными. Смотрите, (подобный законопроект, - ред .) подавала партия "Свобода" еще два года назад, он был отправлен на доработку из-за возражений. Кириленко об этом говорит тоже очень давно. Таких предложений много, но с моей точки зрения, это должно касаться не только исполнителей песен. Меня, например, интересует не только эстрада, но и кино. Надо запрещать любое сотрудничество с РФ, конечно, я это поддерживаю", - добавил он.

Напомним, сегодня стало известно, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Добавим, что Кабинет министров Украины инициировал внесение изменений в правила национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019.